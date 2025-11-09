¡Le llueven críticas! Lupillo Rivera cuenta detalles íntimos de su "primer encuentro" con Belinda

El periodista Gustavo Adolfo Infante leyó recientemente en televisión fragmentos del libro Tragos amargos, autobiografía de Lupillo Rivera, en la que el cantante aborda episodios de su vida personal, entre ellos una relación que afirma haber mantenido con la artista Belinda.
Las declaraciones, recuperadas durante su participación en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, provocaron una amplia reacción en redes sociales y una ola de críticas hacia el intérprete de regional mexicano.
Durante la entrevista, Infante dio lectura a pasajes del libro donde Rivera describe el inicio de su vínculo con Belinda. Según el relato, el artista creyó inicialmente que se trataba de una “broma o cámara escondida” cuando la cantante comenzó a mostrarle interés.
El propio Rivera recordó aquel momento con humor, asegurando que solo entonces entendió que el acercamiento era real. “Pues es que tú no entiendes que me gustas y que esto y aquello. Y ya, yo dije sí es cierto, dame un beso y zas. Ahí dije no hay cámaras”, se cita en el libro.
El capítulo que aborda su relación con la intérprete de Luz sin gravedad ha suscitado comentarios por los detalles que el autor incluye acerca de su vida privada.
Infante cuestionó al músico sobre si no consideraba que ciertas descripciones eran excesivas, a lo que Rivera respondió que su intención no era exponer intimidades, sino narrar hechos desde su perspectiva.
“Nadie sabe si dormimos en el mismo cuarto o no. Cada quien toma las cosas como las lee”, señaló. Añadió que la palabra “íntimo” podía referirse a distintos niveles de cercanía, desde una conversación personal hasta una cena privada.
No obstante, el propio Infante leyó una referencia en el texto donde Rivera menciona la “primera vez que hizo el amor" con la cantante. Pese a que el cantante se limitó a sugerir que los detalles quedaban a la “imaginación de los lectores”, la divulgación de estos pasajes ha bastado para encender el debate.
“Me invitó a quedarme en su casa y no en el hotel. Fue después de una larga velada, de esas noches en que solíamos salir a cenar tras cada sesión. Dormimos juntos por primera vez. Aquella primera vez que hicimos el amor permanece como un grato recuerdo, intenso y guardado como un tesoro para el resto de mis días. No es necesario detallarlo: la imaginación de mis lectores puede hacerse una idea de una experiencia maravillosa", dice el fragmento del libro.
Las declaraciones, rápidamente replicadas en redes sociales, han generado una airada respuesta por parte del público. La gran mayoría de los comentarios se han dirigido a criticar la ética del artista por exponer situaciones de la vida privada de una tercera persona que, cabe recordar, nunca confirmó públicamente la existencia del noviazgo y supuestamente ha emprendido acciones legales contra el libro.
Los mensajes de los internautas reflejan un consenso en torno a la moralidad de la acción: "Que poco hombre", "Un caballero no divulga intimidad", y "Lupillo, los hombres que son hombres no tienen memoria y son mudos", han sido algunas de las sentencias más compartidas en las plataformas digitales, tachando la acción como una muestra de inmadurez y revancha.