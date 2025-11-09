¡Le llueven críticas! Lupillo Rivera cuenta detalles íntimos de su "primer encuentro" con Belinda

“Me invitó a quedarme en su casa y no en el hotel. Fue después de una larga velada, de esas noches en que solíamos salir a cenar tras cada sesión. Dormimos juntos por primera vez. Aquella primera vez que hicimos el amor permanece como un grato recuerdo, intenso y guardado como un tesoro para el resto de mis días. No es necesario detallarlo: la imaginación de mis lectores puede hacerse una idea de una experiencia maravillosa", dice el fragmento del libro.