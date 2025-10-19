Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras

Juanes, en plena forma con el Latam Tour 2025, presentando un setlist que recorrió todas las eras de su exitosa carrera.
El artista colombiano se reafirma como embajador del rock en español, demostrando su dominio absoluto de la guitarra y la escena.
Los miles de asistentes en el Palacio de los Deportes de la UNAH cantaron cada éxito del colombiano, haciendo de la noche un auténtico coro masivo.
Incluyó en el repertorio alguno de los éxitos que configuran la cultura popular latinoamericana: "Bésame mucho", "Querida" y la progresión de acordes que comparten "Twist and Shout" y "La Bamba".
La guitarra eléctrica fue, una vez más, el hilo conductor de las composiciones introspectivas de Juanes durante su presentación.
Juanes, en un momento de su show, tendiendo puentes entre el rock alternativo y los sonidos tradicionales del folclore colombiano.
Su música es una clase magistral de composición, donde casi siempre es la guitarra eléctrica el motor de sus melodías, pero acompañada de letras introspectivas que abordan desde el conflicto social hasta las complejidades del amor.
El aforo se rindió ante Juanes en su regreso a Honduras, demostrando que la conexión entre el artista y el público sigue intacta.
Berenice Martínez, viajando desde Macuelizo, Santa Bárbara, celebra con su merchandising un sueño cumplido, el de ver a su artista favorito en vivo.
La emoción en el rostro de Berenice resume el sentimiento de los miles de fans que esperaron este concierto para ver a Juanes.
El artista detuvo el espectáculo para compartir un emotivo momento íntimo, rodeado por el público en el centro del recinto.
Uno de los puntos cumbre de la noche: Juanes se mezcló con sus seguidores para interpretar "Para tu amor".
Sonaron himnos como "Para tu amor", "La camisa negra", "La paga", y, especialmente, "A Dios le pido", la popular canción que hunde sus raíces en la guasca tradicional de Medellín.
Álbumes fundamentales como "Un día normal" (2002) y "Mi sangre" (2004) se convirtieron en la columna vertebral de la noche. Casi como un testamento de su capacidad de crear himnos emotivos y técnicamente sofisticados que resonaron en toda la región.