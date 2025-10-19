  1. Inicio
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras

El Palacio de los Deportes de la UNAH vibró con el Latam Tour 2025. No te pierdas las mejores fotos del regreso del ícono del rock latino a Honduras tras cinco años de espera

  • 19 de octubre de 2025 a las 09:47
1 de 17

Juanes, en plena forma con el Latam Tour 2025, presentando un setlist que recorrió todas las eras de su exitosa carrera.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
2 de 17

El artista colombiano se reafirma como embajador del rock en español, demostrando su dominio absoluto de la guitarra y la escena.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
3 de 17

Los miles de asistentes en el Palacio de los Deportes de la UNAH cantaron cada éxito del colombiano, haciendo de la noche un auténtico coro masivo.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
4 de 17

Incluyó en el repertorio alguno de los éxitos que configuran la cultura popular latinoamericana: "Bésame mucho", "Querida" y la progresión de acordes que comparten "Twist and Shout" y "La Bamba".

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
5 de 17

La guitarra eléctrica fue, una vez más, el hilo conductor de las composiciones introspectivas de Juanes durante su presentación.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
6 de 17

Juanes, en un momento de su show, tendiendo puentes entre el rock alternativo y los sonidos tradicionales del folclore colombiano.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
7 de 17

Su música es una clase magistral de composición, donde casi siempre es la guitarra eléctrica el motor de sus melodías, pero acompañada de letras introspectivas que abordan desde el conflicto social hasta las complejidades del amor.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
8 de 17

El aforo se rindió ante Juanes en su regreso a Honduras, demostrando que la conexión entre el artista y el público sigue intacta.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
9 de 17
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
10 de 17

Berenice Martínez, viajando desde Macuelizo, Santa Bárbara, celebra con su merchandising un sueño cumplido, el de ver a su artista favorito en vivo.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
11 de 17

La emoción en el rostro de Berenice resume el sentimiento de los miles de fans que esperaron este concierto para ver a Juanes.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
12 de 17

El artista detuvo el espectáculo para compartir un emotivo momento íntimo, rodeado por el público en el centro del recinto.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
13 de 17
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
14 de 17

Uno de los puntos cumbre de la noche: Juanes se mezcló con sus seguidores para interpretar "Para tu amor".

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
15 de 17

Sonaron himnos como "Para tu amor", "La camisa negra", "La paga", y, especialmente, "A Dios le pido", la popular canción que hunde sus raíces en la guasca tradicional de Medellín.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
16 de 17
Latam Tour 2025: las imágenes que resumen el concierto de Juanes en Honduras
17 de 17

Álbumes fundamentales como "Un día normal" (2002) y "Mi sangre" (2004) se convirtieron en la columna vertebral de la noche. Casi como un testamento de su capacidad de crear himnos emotivos y técnicamente sofisticados que resonaron en toda la región.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
