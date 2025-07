Las lesiones de espalda más comunes y cómo prevenirlas

“Piensa en todo lo que le pides a tu espalda: te agachas, te incorporas, te giras, te encorvas... y todo sin casi pensarlo. Además, la falta de movilidad es otro de sus mayores enemigos. Si no te mueves lo suficiente, los músculos que rodean las lumbares se debilitan y el trabajo recae aún más en la columna vertebral. Cuando esos músculos no están lo suficientemente fuertes, la columna no recibe el soporte adecuado y puede haber dolor o molestias”, detalla.