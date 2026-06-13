Mary-Kate y Ashley Olsen alcanzaron sus cuatro décadas totalmente alejadas del cine

Las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen han quedado en la memoria de una buena parte de la generación millennial, y hoy cumplen 40 años totalmente alejadas de la industria que las catapultó a la fama.
Hicieron su debut cuando apenas tenían 11 meses de edad, en la serie Full House que tuvo su estreno en 1987. Las gemelas interpretaron un solo papel, el de Michelle Tanner, que de 1987 a 1995 les ayudó a construir un nombre en la industria del entretenimiento.
Antes del final de la producción ya habían dado sus primeros pasos en películas como "Vamos hacia la casa de la abuela", "Doble trabajo y doble problema", "Una pandilla de pillos" y "Que divertido es el Oeste", con las que fueron construyendo una audiencia fiel.
A medida crecían se fueron volviendo referentes de estilo, y sus papeles en los que siempre fueron hermanas, atraían a una audiencia juvenil que siempre esperaba más.
Para los 2000, las actrices decidieron hacer su debut en el mundo de la moda, con una marca de ropa juvenil que se vendía en la cadena Walmart. Esto solo sería el principio del camino que finalmente decidieron tomar.
Para entonces las hermanas Olsen ya eran adolescentes millonarias, cuya participación conjunta en películas llegó hasta 2004 con la comedia New York Minute. Hasta ese año sus apariciones en la pantalla fueron ininterrumpidas.
Pero de 2005 a 2011 las producciones si bien anuales, ya no las unían, en algunos proyectos participaba Mary-Kate, en otros era Ashley, ya su imagen no era la de las hermanas Olsen como protagonistas.
2012 fue el año del retiro, las hermanas Olsen anunciaron que su carrera como actrices había llegado a su fin, y ahora sus esfuerzos estarían vinculados a la moda.
Desde 2006 habían fundado su marca The Row, que luego se consolidó como una de las casas más influyentes del llamado quiet luxury o lujo silencioso.
Su retiro de los reflectores fue total, y así Mary-Kate y Ashley Olsen se sumergieron en una vida de discreción, muy poco se conoce de las hermanas, salvo algunos detalles.
Como la boda en 2015 de Mary-Kate con el banquero francés Olivier Sarkozy, y su posterior divorcio en 2021. Y el matrimonio de Ashley en 2023 con Louis Eisner, cuya relación inició en 2017. Ashley y su esposo tienen una hija nacida en 2023.
Las gemelas Olsen son hermanas mayores de la actriz Elizabeth Olsen, quien sí ha decidido hacer una carrera en la actuación, especialmente con su papel de Wanda Maximoff / Bruja Escarlata en el Mundo Cinematográfico de Marvel.