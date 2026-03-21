Las fotos que resumen la fiesta ochentera de Matute en Tegucigalpa

Tres horas de pura nostalgia. Matute conquistó Honduras con un homenaje inolvidable a la década dorada.
Tana Planter, la única voz femenina del sexteto, fue una de las grandes protagonistas de la velada con una presencia escénica que dominó el escenario de principio a fin.
Jorge D'Alessio, líder y alma del grupo, condujo al público hondureño a través de casi tres horas de pop ochentero sin que el entusiasmo decayera un solo instante.
El despliegue de luces de neón convirtió el Coliseo de Ingenieros en una postal de los años ochenta que nadie en la sala esperaba vivir con tanta intensidad.
Miles de hondureños corearon cada canción desde los primeros acordes, demostrando que el repertorio de Matute no necesita presentación en estas latitudes.
"La Matutera" fusionada con Stayin' Alive desató el momento de mayor euforia de la noche, con un coliseo entero entregado al ritmo sin reservas.
Nacho Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco «El Oso» Morales sostuvieron una base musical impecable que dio solidez a cada uno de los más de setenta temas interpretados.
Las pantallas gigantes del escenario proyectaron imágenes de la era del vinilo que arrancaron más de una sonrisa cómplice entre el público de mayor edad.
El concierto, patrocinado por Banco Atlántida, reunió a varias generaciones bajo un mismo techo con un lenguaje que todos entendieron desde el primer compás.
Cuando llegaron los boleros, el coliseo cambió de temperatura. "Hasta que te conocí" y "Querida" transformaron la euforia en algo más parecido a la emoción contenida.
egucigalpa recibió a Matute apenas un día después de que el grupo arrasara en San Salvador, y la capital hondureña no se quedó atrás en entrega ni en volumen.