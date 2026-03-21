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Las fotos que resumen la fiesta ochentera de Matute en Tegucigalpa

El Disco Stereo Tour de Matute llegó a Tegucigalpa en un espectáculo patrocinado por Banco Atlántida que reunió a varias generaciones bajo una misma promesa: tres horas de música que nadie quería que terminaran

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 09:45
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Tres horas de pura nostalgia. Matute conquistó Honduras con un homenaje inolvidable a la década dorada.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
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Tana Planter, la única voz femenina del sexteto, fue una de las grandes protagonistas de la velada con una presencia escénica que dominó el escenario de principio a fin.

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Jorge D'Alessio, líder y alma del grupo, condujo al público hondureño a través de casi tres horas de pop ochentero sin que el entusiasmo decayera un solo instante.

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El despliegue de luces de neón convirtió el Coliseo de Ingenieros en una postal de los años ochenta que nadie en la sala esperaba vivir con tanta intensidad.

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Miles de hondureños corearon cada canción desde los primeros acordes, demostrando que el repertorio de Matute no necesita presentación en estas latitudes.

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"La Matutera" fusionada con Stayin' Alive desató el momento de mayor euforia de la noche, con un coliseo entero entregado al ritmo sin reservas.

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Nacho Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco «El Oso» Morales sostuvieron una base musical impecable que dio solidez a cada uno de los más de setenta temas interpretados.

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Las pantallas gigantes del escenario proyectaron imágenes de la era del vinilo que arrancaron más de una sonrisa cómplice entre el público de mayor edad.

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El concierto, patrocinado por Banco Atlántida, reunió a varias generaciones bajo un mismo techo con un lenguaje que todos entendieron desde el primer compás.

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Cuando llegaron los boleros, el coliseo cambió de temperatura. "Hasta que te conocí" y "Querida" transformaron la euforia en algo más parecido a la emoción contenida.

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egucigalpa recibió a Matute apenas un día después de que el grupo arrasara en San Salvador, y la capital hondureña no se quedó atrás en entrega ni en volumen.

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