Las críticas a la apariencia de Michelle Trachtenberg un año antes de su fallecimiento

“Los niños eran crueles. No hay necesidad de insistir en el pasado, pero aún tengo cicatrices de cuando me arrojaban escaleras abajo y me estampaban contra los casilleros de cabeza”, agregó. Finalmente, envió un mensaje de apoyo a quienes han sufrido acoso: “Escribo esto para cada niño, adolescente o persona que haya sido acosada. Tú vales. No pongas tu valor en alguien más. No dejar que ganen es tu victoria”.