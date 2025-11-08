“La última llamada que recibí de él fue como llorando”: Alejandra Rubio sobre Javian Thompson

La polémica Alejandra Rubio, quien recientemente lanzó su nueva canción "Amantes", luego de meses de separación y de haberse mantenido sin hablar del tema, habló sobre su ex, Javian Thompson.
La talentosa joven aseguró que tras el lanzamiento de su canción él no le envió ningún mensaje ni establecieron contacto, aunque en su última comunicación él estaba casi llorando.
"La última llamada que recibí de él fue como llorando", aseguró, aclarando que sobre la canción no ha recibido su opinión. La joven también dio a conocer que, cuando aún vivía con él, había cosas que no podía hacer.
Rubio también se pronunció sobre la "nueva pareja" de Javian y, lejos de atacarlo, les mandó los mejores deseos. ¿Qué dijo?
"Me alegro mucho por su nueva pareja, de verdad espero que tengan una hermosa familia y que tengan muchos hijos", sostuvo Rubio.
Aseguró que "los dos combinan muy bien" y que "ella es perfecta para él". Alejandra describió a María, el nuevo romance de Thompson, como "una muchacha lindísima, bella".
"Él encontró lo que buscaba, así que les deseo lo mejor", dijo Rubio, quien aún está en proceso de separación.
La presentadora, durante la entrevista, también aprovechó para revelar que si la invitan a la boda estaría dispuesta a cantar.
"Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan apuesto y arrogante, lo conozco como a mí", fue parte de una canción que la joven interpretó.
Rubio cantó un fragmento de la canción "Ese Hombre", pero luego se retractó y dijo que "es puro show" y que ella no se siente mal, que les desea lo mejor.