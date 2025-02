¿La salvación de “Emilia Pérez”? Zoe Saldaña se lleva los premios mientras Karla Sofía Gascón es relegada

Su filmografía no ha parado de crecer, con películas como: The Terminal (2004), Blackout’ (2007),‘Death at a Funeral (2010), Infinitely Polar Bear (2014), ‘Nina’ (2016), Live by Night (2016), The Adam Project’ (2022) o The Absence of Eden (2023); esta última dirigida por su esposo, Marco Perego. La razón por la que Saldaña está ahora en boca de todos tiene sabor a sonrisas y lágrimas: la actriz es una de las protagonistas de la laureada y a la vez controvertida “Emilia Pérez”, un musical dirigido por Jacques Audiard y que tiene como escenario un México ensombrecido por las desapariciones y el narcotráfico.