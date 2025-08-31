  1. Inicio
“La que no se está dando su lugar soy yo”: Milagro Flores pone en su lugar a Supremo

Tras un en vivo donde Milagro Flores prácticamente envió a Supremo a la 'friendzone' (zona de amigos), la presentadora volvió a pronunciarse y aclaró por qué puso en su lugar al creador de contenido

  • 31 de agosto de 2025 a las 13:27
La reconocida presentadora Milagro Flores puso punto final a las especulaciones sobre su relación con el creador de contenido Lesther Cardona, mejor conocido como Supremo, dejando claro que entre ellos solo existe amistad.

 Foto: Cortesía
La presentadora, a través de un live en TikToK, con voz firme y tono elevado, aclaró cuál era su vínculo con Supremo.

 Foto: Cortesía
Flores le dijo a Supremo: "Usted puede hacer lo que quiera, señor, usted no me tiene que rendir cuentas de nada porque usted y yo no somos nada, usted y yo somos amigos".

 Foto: Cortesía
La reacción de Supremo no se hizo esperar; su semblante cambió al instante y solo pudo responder con un sorprendido "Ahhh", mientras la presentadora reafirmaba que solo eran amigos y que se estaban conociendo.

 Foto: Cortesía
Entre risas y cierta incredulidad, Supremo soltó la frase que rápidamente se volvió viral: "Ya me enviaron a la 'friendzone' (zona de amigos)", antes de despedirse de la transmisión.

 Foto: Cortesía
Sin embargo, Milagro Flores no dejó el tema ahí. En un nuevo en vivo, se tomó unos minutos para explicar con detalle cómo se desarrollaba su relación con Supremo, dejando claro que no había lugar a malentendidos.

 Foto: Cortesía
La presentadora sostuvo que ella "no se está dando su lugar" porque Supremo no le ha pedido ser su novia, y que, mientras eso no suceda, no actuará como tal.

 Foto: Cortesía
"No se atrevió a decirme que sí porque es la verdad. Los hombres se equivocan y se enojan por la verdad", explicó Flores, mientras insistía en la importancia de mantener la claridad en los sentimientos.

 Foto: Cortesía
"Si yo no me doy mi lugar y empiezo a actuar como si fuera su novia sin que me lo pida, la que no se está dando su lugar, soy yo. La que se tiene que dar aquí soy yo, simplemente le dije la verdad", agregó la presentadora, enfatizando su postura.

 Foto: Cortesía
"Todo el mundo dice, pobrecito y pobrecita, yo no. Entonces, no tengo derecho yo a darme mi lugar": dijo Flores cuestionando a quienes le tenían lástima a Supremo.

 Foto: Cortesía
