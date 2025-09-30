La nueva era de Doja Cat: "Vie" y Jealous Type marcan su regreso a los escenarios

“La mayor armadura es el amor y la integridad”, o así lo afirma Doja Cat. Al menos eso es lo que ha dicho en respuesta a quienes la han criticado por la portada de su nuevo álbum, ‘Vie’. Porque, mientras llega su momento de soplar las 30 velas de una tarta, la artista tiene, de hecho, toda una vida de música y éxitos conseguidos... Y muchos más por conseguir.
Amala Ratna Zandile Dlamini, conocida artísticamente como Doja Cat, nació el 21 de octubre de 1995 en Tarzana, Los Ángeles, California. Y lo hizo en el seno de una familia de artistas, pues es hija del actor y compositor sudafricano Dumisani Dlamini y de la pintora estadounidense Deborah Elizabeth Sawyer.
No es de extrañar que, así, la música pareciera correr por sus venas, pues desde niña hasta la adolescencia estudió baile y piano. Más tarde, la influencia de su hermano motivó a Amala a aprender composición y acercarse al rap. Debutó por su cuenta en SoundCloud con el sencillo ‘So High’ en 2012. Dos años después, en 2014, firmó con RCA Records y lanzó su EP debut ‘Purrr!’. Tras eso el ritmo en su carrera fue algo intermitente durante los siguientes cuatro años.
Esta pausa estuvo influenciada en parte por su relación con la marihuana. De hecho, su nombre artístico viene de ‘doja’, jerga estadounidense para esta droga, y ‘cat’ por su amor hacia los gatos. Al margen de si sigue o no consumiendo esta sustancia, en una entrevista reciente con CBS Sunday Morning la rapera ha expresado un cambio de perspectiva: “Me estoy protegiendo, antes hacía cosas que no me protegían: El alcohol y cosas así... Son una manera de lidiar pasajeramente con la ansiedad o el dolor, así que aprendí a controlarme”.
Tras aquella etapa desde su debut, en 2018 vio la luz su primer álbum, ‘Amala’. De entrada, tuvo un recibimiento tibio hasta que el tema ‘Mooo!’, que había grabado en su habitación, se viralizó en redes sociales y recibió elogios por parte de otros artistas. Y ahí sí, comenzaba su ascenso
El pasado agosto Doja Cat lanzó el sencillo,‘Jealous Type’, que sirvió de presentación para su nuevo álbum, ‘Vie’. Y anunció también una gira mundial, Ma Vie World Tour, que comenzará el 18 de noviembre de 2025.
El 7 de septiembre interpretó este nuevo single en los MTV Video Music Awards 2025, y fue además galardonada con el premio Mejor Canción K-Pop por ‘Born Again’, un tema de LISA en la que fue invitada junto a RAYE a colaborar y que se estrenó en febrero de este año. Ahora, ‘Vie’ acaba de ver la luz, dos años después ‘Scarlett’. Y, al igual que este, no incluirá colaboraciones, además de haber experimentado una evolución musical.
Y es que “este es un proyecto impulsado por el pop”, tal y como explicó la propia Doja Cat a V Magazine: “el pop es simplemente eso, es popular. A veces la gente lo ve como un deporte competitivo, pero para mí es sólo música”.
El álbum llega con cierta polémica, porque inicialmente se anunció una portada en la que el rostro de la cantante aparecía entre rosas rojas y recientemente confirmó que finalmente la portada sería otra imagen de ella con un paracaídas amarillo.Ante las críticas de los fans, la rapera ha afirmado en X que para ella “tiene un significado visceral”, por lo que no pueden hacerle “sentir mal”. Y ha ido más allá: “perdono tus duras críticas, pero he ganado una vez más por seguir mi corazón. Si yo fuera tú, no lo haría”.
Ahora, Doja Cat llega a su 30 cumpleaños con un nuevo disco en el mercado, una gira por delante, y un camino a seguir: “siento que estoy en un punto donde quiero hacer aquello que sé”, dijo a CBS. Y, sin duda, esa es una forma clara de vida... O de ‘Vie’.