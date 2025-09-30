La nueva era de Doja Cat: "Vie" y Jealous Type marcan su regreso a los escenarios

El álbum llega con cierta polémica, porque inicialmente se anunció una portada en la que el rostro de la cantante aparecía entre rosas rojas y recientemente confirmó que finalmente la portada sería otra imagen de ella con un paracaídas amarillo.Ante las críticas de los fans, la rapera ha afirmado en X que para ella “tiene un significado visceral”, por lo que no pueden hacerle “sentir mal”. Y ha ido más allá: “perdono tus duras críticas, pero he ganado una vez más por seguir mi corazón. Si yo fuera tú, no lo haría”.