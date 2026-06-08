"La niña futbolista": el sencillo que hizo meme a Julieta Venegas

La propia Venegas explicó el origen de su vínculo emocional con el proyecto. "Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede", expresó en un comunicado difundido tras la polémica. También añadió que el propósito que la motivó fue claro desde el principio. "Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse".