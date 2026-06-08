"La niña futbolista": el sencillo que hizo meme a Julieta Venegas

Lo que la Secretaría de Cultura en México tenía pensado como un acto de visibilidad para las mujeres en el deporte terminó siendo, paradójicamente, el detonante de una de las polémicas más ruidosas de la escena musical mexicana en lo que va del año. Julieta Venegas, la cantautora tijuanense, con décadas de trayectoria y varios Grammy Latinos en su historial, se vio atrapada en medio de un cruce de fuego donde convivieron el debate feminista, el hartazgo político y el humor ácido de las plataformas digitales.
El tema fue escrito por Ignacio Silva, integrante de la banda Patita de Perro, y presentado con la participación de Julieta Venegas y un coro de mujeres.
La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres. No se trata de una composición inédita de la intérprete, sino de una versión adaptada de la pieza original creada por la agrupación de rock infantil originaria de Puebla, Los Patita de Perro. Ese dato, que pasó casi inadvertido en la presentación oficial, se convirtió más tarde en uno de los argumentos más repetidos por los críticos en redes sociales.
Durante el acto en Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó el objetivo del proyecto y señaló la relevancia de generar referentes para las jóvenes deportistas mexicanas. "Queremos que este mensaje de igualdad resuene. Hoy las mujeres todo podemos ser", dijo Curiel de Icaza ante la prensa.
La propia Venegas explicó el origen de su vínculo emocional con el proyecto. "Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede", expresó en un comunicado difundido tras la polémica. También añadió que el propósito que la motivó fue claro desde el principio. "Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse".
Pero el público no leyó el proyecto desde esa misma intención. La discusión se intensificó en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la letra al tratarse de un torneo de jugadores masculinos.
Otras voces, también en plataformas digitales, defendieron la propuesta al considerar que amplía la conversación sobre el papel de las mujeres en el deporte. La cantautora vinculó el mensaje de la canción con experiencias compartidas por muchas mujeres frente a los estereotipos de género: "Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer".
Entre quienes cuestionaron el lanzamiento hubo también una voz del mundo musical. La cantautora Ximena Sariñana fijó su postura y criticó fuertemente el contexto de la presentación durante una entrevista televisiva, señalando que fue un error estratégico de perspectiva. "Creo que eso está pésimo, el Mundial es para todos y todas. Es muy importante comunicar que el Mundial tiene que ser una experiencia familiar", declaró.
La polémica tomó un giro nuevo cuando el equipo de Venegas tomó una decisión que, lejos de apagar el fuego, lo avivó. La cantautora decidió desactivar los comentarios en YouTube de "La niña futbolista" debido a la ola de críticas que se desató desde que se presentó el tema. A partir de ese momento, usuarios trasladaron sus opiniones a otros contenidos del canal de la cantante, incluyendo colaboraciones como "Volver a ti", junto a Bronco, y "Tengo que contarte", grabada con Natalia Lafourcade. En la red social X se reportó que en canciones como "Tiempos dorados" también aparecieron reacciones para cuestionar a Venegas.
Aunque el videoclip oficial superó 2.3 millones de reproducciones y acumuló más de 18 mil "me gusta", la imposibilidad de comentar directamente en esa publicación llevó a que parte de la conversación migrara hacia otros contenidos del canal. Los memes se multiplicaron con rapidez. Uno de los que más circuló mostraba a Venegas recostada sobre una pila de billetes de dólar, ironizando sobre la controversia; otro, con el personaje Hades de la película Hércules y la fecha 2027, ironizaba sobre la polémica y el Mundial Femenil.
El desenlace inmediato llegó en silencio. Reportes del diario Reforma señalan que la cantautora indicó a su equipo que la canción no formará parte de sus presentaciones en vivo, que evitarán abordar el tema ante medios de comunicación y que, en general, no harán declaraciones relacionadas con el futbol o el Mundial 2026.
Entre el discurso oficial, el ruido digital y la intención artística, Julieta Venegas quedó atrapada en un territorio que ella misma no eligió. Y el gol, a fin de cuentas, lo metió el internet.