"La gente se ataca": Alejandra Rubio y Milagro Flores lucen idéntico vestido en carnaval

Las presentadoras Milagro Flores y Alejandra Rubio acapararon todas las miradas al aparecer con el mismo vestido rosa aperlado. ¿Quién lo lució mejor?

  • 28 de septiembre de 2025 a las 09:30
La polémica se apoderó de las redes sociales este fin de semana luego de que las presentadoras Milagro Flores y Alejandra Rubio lucieran el mismo vestido en el Carnaval de Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La pregunta que todos se hicieron fue: ¿quién lo lució mejor? Los seguidores de cada una no tardaron en salir a la defensa de su favorita.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Alejandra_Rubio
El vestido en cuestión es un elegante modelo aperlado, color rosa, con cuello alto y mangas largas. A pesar de ser idéntico, cada presentadora le dio su propio toque, demostrando que el estilo también depende de la actitud.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Milagro_Flores
La simplicidad en el peinado permitió que la atención se centrara en el atuendo. Ambas optaron por recogerse el cabello en una cola alta, una decisión que parecía pensada para que el vestido se llevara todo el protagonismo.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Alejandra_Rubio
Alejandra Rubio, quien debutó sobre la tarima de la Alcaldía del Distrito Central durante el Carnaval de Tegucigalpa, mostró su estilo clásico y elegante, complementando el vestido con su imponente estatura y figura esbelta.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Alejandra_Rubio
Por su parte, Milagro Flores hizo vibrar al público con su energía y carisma, utilizando más de cinco outfits durante el evento.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Milagro_Flores
En el caso de Flores, el vestido rosado fue el tercero de su aparición, y cada cambio demostró su versatilidad de estilos.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Milagro_Flores
Los seguidores de ambas presentadoras comenzaron a comparar fotos y videos. Algunos destacaban la elegancia de Alejandra Rubio, mientras que otros se rendían ante la simpatía y el encanto de Milagro Flores.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Milagro_Flores
Alejandra Rubio no tardó en pronunciarse sobre la polémica durante una transmisión en vivo. La presentadora aclaró que este tipo de vestidos existen en varias versiones y que no veía motivo para tanto alboroto.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Alejandra_Rubio
“La gente se ataca, no entiendo”, comentó Alejandra entre risas. Milagro Flores, por su parte, no se pronunció directamente sobre la polémica, pero su estilo y carisma en el carnaval hicieron que muchos seguidores la defendieran y destacaran su manera única de llevar el vestido.

 Foto: Cortesía-redes sociales-@Milagro_Flores
