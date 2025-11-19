Un repaso en imágenes del año de Victoria Kjær Theilvig como Miss Universo

Hace un año Victoria Kjær Theilvig saludó al público como la nueva Miss Universo, y ahora, está lista para coronar la noche de este jueves 20 a la nueva embajadora de la belleza mundial.
En una publicación en su cuenta personal de Instagram, la danesa de 22 años expresó que la corona del Miss Universo "ha significado más para mí de lo que las palabras pueden expresar".
Victoria escribió que esta experiencia ha sido de mucha gratitud, amor y profunda reflexión, y "un torbellino de momentos inolvidables".
Para la Miss Dinamarca 2024, ser Miss Universo la ha moldeado, desafiado y "abierto mis ojos a un mundo de posibilidades infinitas".
"Ser Miss Universo ha sido un sueño, pero más que eso, ha sido un privilegio representar a tantas mujeres, voces, y causas que importan. Cada experiencia, cada sonrisa, cada historia compartida ha tocado mi corazón de formas que nunca esperaba", dijo.
La danesa, que cumplió 22 años siendo aún Miss Universo, señaló que previo a entregar la corona siente una mezcla de emociones: "Orgullo, esperanza y un poco de tristeza".
La Miss Universo 2024 ha tenido un año intenso, ha visitado más de 20 países en diferentes continentes por diversas invitaciones: desde desfiles de moda, hasta las elecciones de algunas representantes que hoy aspiran a ser su sucesora.
También ha atendido causas sociales en sus visitas, involucrándose en realidades que le han hecho ver la vida desde otra perspectiva.
En julio de este año, Victoria visitó Honduras para ser parte de la elección de Miss Honduras, cuya representante en el Miss Universo es Alejandra Fuentes. En la imagen al lado de Stephanie Cam, Miss Honduras 2024.
También estuvo en los certámenes de Guatemala, Chile y Ecuador.
A lo largo de este año ha promovido causas sociales como los derechos de los niños y las mujeres, la salud mental y la protección de los animales.
Previo a su reinado, tenía un emprendimiento relacionado con la belleza, además es bailarina profesional, entre sus planes está ser abogada.
Antes de participar en el Miss Universo, tuvo su paso por el Miss Grand Internacional 2022, donde quedó entre las 20 mejores.
A su sucesora, Victoria le envió un mensaje: "A la próxima Miss Universo, recuerda, esta corona no es solo un título. Es una responsabilidad, un regalo y una oportunidad para dejar tu huella en el mundo".