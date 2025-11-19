  1. Inicio
Un repaso en imágenes del año de Victoria Kjær Theilvig como Miss Universo

Hace un año la danesa relevó a Sheynnis Palacios. Visitó una veintena de países, se involucró en eventos sociales, de belleza y de moda, e incluso vino a Honduras

  • 19 de noviembre de 2025 a las 17:53
1 de 14

Hace un año Victoria Kjær Theilvig saludó al público como la nueva Miss Universo, y ahora, está lista para coronar la noche de este jueves 20 a la nueva embajadora de la belleza mundial.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
2 de 14

En una publicación en su cuenta personal de Instagram, la danesa de 22 años expresó que la corona del Miss Universo "ha significado más para mí de lo que las palabras pueden expresar".

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
3 de 14

Victoria escribió que esta experiencia ha sido de mucha gratitud, amor y profunda reflexión, y "un torbellino de momentos inolvidables".

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
4 de 14

Para la Miss Dinamarca 2024, ser Miss Universo la ha moldeado, desafiado y "abierto mis ojos a un mundo de posibilidades infinitas".

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
5 de 14

"Ser Miss Universo ha sido un sueño, pero más que eso, ha sido un privilegio representar a tantas mujeres, voces, y causas que importan. Cada experiencia, cada sonrisa, cada historia compartida ha tocado mi corazón de formas que nunca esperaba", dijo.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
6 de 14

La danesa, que cumplió 22 años siendo aún Miss Universo, señaló que previo a entregar la corona siente una mezcla de emociones: "Orgullo, esperanza y un poco de tristeza".

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
7 de 14

La Miss Universo 2024 ha tenido un año intenso, ha visitado más de 20 países en diferentes continentes por diversas invitaciones: desde desfiles de moda, hasta las elecciones de algunas representantes que hoy aspiran a ser su sucesora.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
8 de 14

También ha atendido causas sociales en sus visitas, involucrándose en realidades que le han hecho ver la vida desde otra perspectiva.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
9 de 14

En julio de este año, Victoria visitó Honduras para ser parte de la elección de Miss Honduras, cuya representante en el Miss Universo es Alejandra Fuentes. En la imagen al lado de Stephanie Cam, Miss Honduras 2024.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
10 de 14

También estuvo en los certámenes de Guatemala, Chile y Ecuador.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
11 de 14

A lo largo de este año ha promovido causas sociales como los derechos de los niños y las mujeres, la salud mental y la protección de los animales.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
12 de 14

Previo a su reinado, tenía un emprendimiento relacionado con la belleza, además es bailarina profesional, entre sus planes está ser abogada.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
13 de 14

Antes de participar en el Miss Universo, tuvo su paso por el Miss Grand Internacional 2022, donde quedó entre las 20 mejores.

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
14 de 14

A su sucesora, Victoria le envió un mensaje: "A la próxima Miss Universo, recuerda, esta corona no es solo un título. Es una responsabilidad, un regalo y una oportunidad para dejar tu huella en el mundo".

 Foto: Instagram de Victoria Kjær Theilvig
