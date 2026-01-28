La bailarina viral de Shakira: conoce a Natalia Palomares, la española que conquista escenarios

Desde entonces, Palomares ha sido pieza fundamental en proyectos clave de la cantante. La española participó en los videos promocionales que realizó Shakira para la canción "Music Sessions, Vol. 53" con Bizarrap, tema que adquirió popularidad tras la separación de la artista con el futbolista Gerard Piqué. También formó parte del equipo creativo detrás de "TQG", la colaboración entre Shakira y Karol G que se convirtió en éxito internacional.