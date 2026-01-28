La bailarina viral de Shakira: conoce a Natalia Palomares, la española que conquista escenarios

Natalia Palomares se ha convertido en una de las sensaciones de la gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" de Shakira.
La bailarina española ha capturado la atención del público durante las presentaciones en Brasil, Colombia, Perú, México y Argentina, generando miles de búsquedas en redes sociales de usuarios que intentan conocer su identidad y trayectoria.
La joven de 32 años, originaria de Valencia, España, conquistó al público desde el primer concierto de la gira en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil.
Sus pasos de baile y su presencia escénica provocaron que los seguidores de Shakira iniciaran una búsqueda masiva para identificar a la bailarina que, con su energía y talento, se había convertido en una de las protagonistas del espectáculo.
Aunque diferentes personas afirmaron ser la mujer que acompañaba a Shakira durante las coreografías, se confirmó que se trataba de Palomares, quien decidió dejar el anonimato del trabajo detrás de cámaras para subir al escenario como una de las bailarinas principales de la gira.
Natalia Palomares no es una desconocida en la industria del entretenimiento. La española ha construido una sólida carrera como coreógrafa profesional, trabajando con artistas de talla internacional como Rosalía, Karol G, Anitta, Nathy Peluso, Tini, Romeo Santos, Luis Fonsi, Dua Lipa y J Balvin.
De acuerdo con medios locales, Palomares también formó parte del programa "Eufòria" de TV3, donde ejerció como profesora de baile.
Para la gira de Shakira, Palomares tomó la decisión de pasar del trabajo de creación coreográfica a la interpretación, convirtiéndose en una de las bailarinas que dan vida al espectáculo en cada presentación.
La colaboración entre Palomares y Shakira no es reciente. El 6 de diciembre de 2020, la bailarina compartió una publicación en Instagram donde anunció que sería parte del videoclip de "Girl Like Me", colaboración de la cantante colombiana con Black Eyed Peas.
Desde entonces, Palomares ha sido pieza fundamental en proyectos clave de la cantante. La española participó en los videos promocionales que realizó Shakira para la canción "Music Sessions, Vol. 53" con Bizarrap, tema que adquirió popularidad tras la separación de la artista con el futbolista Gerard Piqué. También formó parte del equipo creativo detrás de "TQG", la colaboración entre Shakira y Karol G que se convirtió en éxito internacional.
En sus plataformas digitales, Palomares comparte regularmente parte de su trabajo con diferentes estrellas de talla mundial. Sus publicaciones incluyen fotografías junto a Shakira durante la gira, premios, videoclips y eventos musicales, ofreciendo a sus seguidores un vistazo del trabajo que realiza detrás y sobre los escenarios.
Recientemente, Palomares confirmó que mantiene una relación sentimental con Andrea Gaspi, dedicada a la actuación. La bailarina compartió en Instagram imágenes junto a su pareja, revelando este aspecto de su vida privada que había mantenido reservado. "Mi orgullo", escribió en la publicación que oficializó su compromiso.