La actriz Chloë Grace Moretz se casó con la modelo Kate Harrison

En una boda que no siguió los protocolos clásicos de este tipo de eventos, la modelo Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison sellaron su amor.
Pesca, paseos a caballo, juegos de póker e incluso una jornada de baile en línea fueron las actividades programadas en el día más importante de la pareja con casi siete años de relación.
Ambas lucieron diseños de Louis Vuitton para la ocasión, aunque la actriz fue fotografiada con dos modelos distintos.
Chloë Grace Moretz primero lució un vestido azul celeste con velo a juego, una elección poco tradicional, para luego vestir un conjunto totalmente diferente.
La actriz optó para la recta final de la celebración por un traje blanco con sombrero a juego, siempre de Louis Vuitton.
Sobre la decisión de compartir sus vidas, la actriz dijo que "llevamos casi siete años juntas, haciendo esta promesa de una manera nueva e intercambiando estos votos. Creo que es importante que nos elijamos mutuamente cada día”.
La primera vez que fueron fotografiadas juntas fue en diciembre de 2018, pero no fue hasta cuatro años más tarde que confirmaron oficialmente su relación. El 1 de enero de este año publicaron en sus redes sociales que estaban comprometidas.
Ambas buscaron juntas los vestidos y diseñaron en conjunto los anillos que simbolizan su unión, desde el compromiso hasta la boda.
La actriz y la modelo si bien asistían a eventos públicos, fueron muy discretas con su relación.
Chloë Grace Moretz mantuvo una relación intermitente con Brooklyn Beckham, que finalizó definitivamente en 2018, poco antes de comenzar a salir con su actual esposa.