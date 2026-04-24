Kunno revela fotos de Nodal y Ángela: ¿Los más felices y enamorados?

Juntos y más enamorados que nunca. Estas son las imágenes que el influencer Kunno publicó afirmando que Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran muy felices.
Las dudas sobre su relación comenzaron a circular con fuerza, alimentadas por la ausencia de la cantante en un evento reciente y por teorías de los usuarios en plataformas digitales.
Sin embargo, nuevas imágenes difundidas por el influencer Kunno mostraron a la pareja junta y en actitud cariñosa, lo que rápidamente disipó las versiones de una posible ruptura.
En una de las fotografías, ambos artistas aparecen posando frente a un atardecer en lo que parece ser una pista de aterrizaje, proyectando cercanía y tranquilidad.
Otra imagen, compartida también por Kunno, muestra a los cantantes dentro de un jet privado, acompañados del influencer, donde se les ve abrazados y sonrientes.
El creador de contenido incluso respondió con humor a las críticas que recibió por aparecer junto a la pareja, utilizando frases que evidencian la confianza y amistad que mantiene con ellos.
Las especulaciones surgieron en parte tras el estreno del video musical “Un vals”, donde la participación de una modelo generó comparaciones con exparejas y alimentó comentarios en redes.
A esto se sumó la presentación de Nodal en Aguascalientes sin la compañía de Ángela Aguilar, situación que incrementó las dudas entre seguidores.
No obstante, versiones difundidas en el programa Ventaneando indicaron que la cantante no asistió al evento debido a un compromiso familiar, descartando así cualquier problema en la relación.