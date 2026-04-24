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Kunno revela fotos de Nodal y Ángela: ¿Los más felices y enamorados?

Las recientes apariciones públicas de Christian Nodal y Ángela Aguilar han puesto fin a los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio, luego de varios días de especulaciones en redes sociales. Aquí los detalles

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 15:20
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Juntos y más enamorados que nunca. Estas son las imágenes que el influencer Kunno publicó afirmando que Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran muy felices.

 Fotos: Captura de pantalla | Instagram | Archivo
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Las dudas sobre su relación comenzaron a circular con fuerza, alimentadas por la ausencia de la cantante en un evento reciente y por teorías de los usuarios en plataformas digitales.

 Foto: Captura de pantalla
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Sin embargo, nuevas imágenes difundidas por el influencer Kunno mostraron a la pareja junta y en actitud cariñosa, lo que rápidamente disipó las versiones de una posible ruptura.

 Foto: Captura de video
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En una de las fotografías, ambos artistas aparecen posando frente a un atardecer en lo que parece ser una pista de aterrizaje, proyectando cercanía y tranquilidad.

 Foto: Captura de pantalla
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Otra imagen, compartida también por Kunno, muestra a los cantantes dentro de un jet privado, acompañados del influencer, donde se les ve abrazados y sonrientes.

 Foto: Captura de video
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El creador de contenido incluso respondió con humor a las críticas que recibió por aparecer junto a la pareja, utilizando frases que evidencian la confianza y amistad que mantiene con ellos.

 Foto: Captura de video
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Las especulaciones surgieron en parte tras el estreno del video musical “Un vals”, donde la participación de una modelo generó comparaciones con exparejas y alimentó comentarios en redes.

 Foto: Captura de video
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A esto se sumó la presentación de Nodal en Aguascalientes sin la compañía de Ángela Aguilar, situación que incrementó las dudas entre seguidores.

 Foto: Captura de video
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No obstante, versiones difundidas en el programa Ventaneando indicaron que la cantante no asistió al evento debido a un compromiso familiar, descartando así cualquier problema en la relación.

 Foto: Archivo
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