Kristy y Desmond Scott anuncian su divorcio: ¿hubo infidelidad? Esto se sabe

Kristy Sarah y Desmond Scott, una conocida pareja de redes sociales anunció su divorcio, tras diez años juntos, causando revuelo en las diversas plataformas por inesperada ruptura. ¿Por qué se están separando? A continuación los detalles.
Kristy, en documentos judiciales del Condado de Harris, Texas, señaló una supuesta "infidelidad" por parte de Desmond, razón principal por la cual solicitó el divorcio definitivo.
El anuncio sorprendió a sus seguidores, quienes los veían como un matrimonio sólido y ejemplar en el mundo de creadores de contenido digital.
La pareja, cuya relación comenzó en la juventud, contrajo matrimonio en 2014, y desde entonces compartieron cada paso de su vida en redes sociales, donde lograron consolidarse como una pareja referente. Su último aniversario matrimonial fue en 2024.
Ambos son propietarios de Meant To Be Films, una empresa dedicada a videografía y narración de bodas, cuyo futuro tras la separación aún no está claro.
El matrimonio procreó dos hijos que también figuraban en sus entretenidos videos.
Por su parte, Desmond, chef de 31 años de edad, rompió el silencio ante la polémica relacionada con su presunta infidelidad a Kristy. "Quiero empezar disculpándome con Kristy, nuestra familia y todos los afectados por la atención pública que ha generado esta situación", inició diciendo a través de un comunicado oficial que compartió en sus historias de Instagram.
"Sé que esta noticia ha sido decepcionante para muchos y lamento mucho el dolor que ha causado... Kristy es la madre de mis hijos, y eso siempre será lo primero. Mantengo mi compromiso de ser un padre activo, presente y cariñoso con nuestros hijos, como siempre lo he sido", agregó Desmond.
Los documentos presentados por Kristy indican que no hay esperanza de reconciliación para la expareja y que pronto dejarán de vivir juntos como familia.
Según Desmond, mientras intentaba superar su separación de Kristy, tomó decisiones de las que "no estoy orgulloso", generando más especulaciones sobre las presuntas infidelidades.
"Asumí la responsabilidad de esas acciones", agregó el chef, quien finalmente se despidió agradeciendo a todos los que han apoyado a su familia desde sus inicios.
Mientras la polémica en redes continúa, la bella creadora de contenido continúa generando contenido en redes sociales. Sus seguidores han reaccionado sorprendidos no solo por la noticia de su ruptura matrimonial, sino también por la fortaleza que ha demostrado durante el difícil proceso que se mantuvo en secreto, pero que recientemente explotó en las plataformas.