¿Kimberly Reyes y Beéle son pareja? Esto dijo la actriz

Esto respondió la modelo y actriz, Kimberly Reyes, sobre una supuesta relación con el cantante Beéle. Aquí todos los detalles.
La modelo decidió pronunciarse en sus redes sociales para "aclarar" los rumores. Escribió: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”.
El texto se mira en un video en el que estaba haciendo lip sync una frase que muchos interpretaron como una indirecta frente a la situación.
Sin embargo, en ningún momento mencionó directamente al cantante, manteniendo el misterio y dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas.
Los fans esperan que pronto ambos aclaren los rumores, pues mientras algunos celebran la posible relación y aseguran que harían una gran pareja, otros no han dejado de lanzar comentarios críticos y pullas en redes sociales, alimentando aún más la controversia alrededor de la actriz y el cantante barranquillero.
Algunos de los comentarios son: "No pegan ni con moco", "Tiene un parecido a Isabella", "Esa es mucha Coca-Cola pa tan pokitas papitas", "Mucha mujer para ese petardo".
Kimberly Reyes es una actriz y modelo colombiana, nacida en Barranquilla el 9 de julio de 1988. Actualmente tiene 37 años de edad.
Comenzó su carrera en el modelaje y en concursos de belleza.
Pese a su carrera modelando, ella encontró un lugar en la actuación que le ha permitido ser parte de importantes producciones.
Comenzó en el 2011 cuando interpretó a Luz Mary en El Joe, la leyenda. También participó en Diomedes, el Cacique de La Junta, ¿Dónde carajos está Umaña?, Cuando vivas conmigo, Loquito por ti, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso. Estos personajes le han dado proyección tanto a nivel nacional como internacional