¿Kimberly Reyes y Beéle son pareja? Esto dijo la actriz

Comenzó en el 2011 cuando interpretó a Luz Mary en El Joe, la leyenda. También participó en Diomedes, el Cacique de La Junta, ¿Dónde carajos está Umaña?, Cuando vivas conmigo, Loquito por ti, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso. Estos personajes le han dado proyección tanto a nivel nacional como internacional