Kim Basinger, de sex symbol a activista, así luce a sus 71 años

Sin embargo, su vida personal se vio afectada por un tumultuoso divorcio del actor Alec Baldwin y luchas contra la ansiedad y la agorafobia (miedo intenso a estar en lugares donde es difícil escapar o donde no se puede obtener ayuda). “Tuve que aprender a conducir de nuevo, y durante años no pasaba por los túneles de Malibú porque todo me daba miedo”, confesó en una emotiva entrevista con Red Table Talk.