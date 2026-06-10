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"Dime si vas a volver", la canción con la que Kenia Os mandaría indirecta a Peso Pluma

Tras la confirmación de su ruptura con Peso Pluma, Kenia Os reapareció en redes sociales con una canción que encendió todas las alarmas

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 16:17
Dime si vas a volver, la canción con la que Kenia Os mandaría indirecta a Peso Pluma
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Cuatro días después de que su separación de Peso Pluma se hiciera oficial, Kenia Os regresó a Instagram con un video de pocos segundos que desató teorías entre sus millones de fanáticos.

 Foto: Instagram | @pesopluma
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La cantante utilizó de fondo "Dime si vas a volver", un tema de Bad Bunny que habla de quien extraña a alguien que se fue. Sin mencionar nombres, sin textos adicionales, sin explicaciones, la elección musical hizo el trabajo sola.

 Foto: Captura de pantalla | Historias de Instagram @keniaos
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Del audio que acompaña el video se desprenden los versos "la luna cae y yo te extraño más que ayer. Dime si vas a volver, que yo te quiero tener", palabras que, en el contexto de los últimos días, muchos de sus fanáticos interpretaron como un mensaje dirigido directamente a Hassan Emilio Kabande Lajia, el nombre real de Peso Pluma.

 Foto: Instagram | @pesopluma
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El pasado sábado, ambos artistas difundieron de manera conjunta un comunicado en redes sociales en el que anunciaron el fin de su noviazgo, una relación que superó el año de duración.

 Foto: Instagram | @pesopluma
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"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", se leía en el texto firmado por los dos bajo los nombres "Kenia & Hassan".

 Foto: Instagram | @pesopluma
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El comunicado también incluía: "siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo".

 Foto: Instagram | @pesopluma
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A eso se sumó un pedido explícito de respeto para transitar ese momento alejados de la atención pública.

 Foto: Instagram | @pesopluma
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La relación entre Kenia Guadalupe Osuna y Kabande había sido confirmada en febrero de 2025 y, desde entonces, se convirtió en uno de los romances más seguidos del mundo de la música latina.

 Foto: Instagram | @pesopluma
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Juntos grabaron "Tommy & Pamela", incluida en el álbum "Éxodo" de Peso Pluma.

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Las grietas del romance empezaron a mostrarse antes del comunicado. Desde hacía varias semanas se percibía cierto distanciamiento entre los dos, y lo que terminó por alimentar las especulaciones fue que tanto Kenia Os como Peso Pluma fueron captados llorando en sus respectivos conciertos en días separados.

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El periodista de espectáculos Gabo Cuevas aseveró que una fuente cercana le habría revelado que Peso Pluma estaría buscando la manera de reconciliarse con Kenia, y que ella atraviesa el momento de la separación con mucho dolor.

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De acuerdo con esa misma versión, la cantante llegó a contemplar no asistir a un compromiso profesional reciente por no encontrarse en condiciones emocionales para ello, aunque finalmente decidió cumplir bajo la condición de que no hubiera prensa presente.

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