"Dime si vas a volver", la canción con la que Kenia Os mandaría indirecta a Peso Pluma

Del audio que acompaña el video se desprenden los versos "la luna cae y yo te extraño más que ayer. Dime si vas a volver, que yo te quiero tener", palabras que, en el contexto de los últimos días, muchos de sus fanáticos interpretaron como un mensaje dirigido directamente a Hassan Emilio Kabande Lajia, el nombre real de Peso Pluma.