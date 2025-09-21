Karlie Kloss y Joshua Kushner dan la bienvenida a su tercera hija, Rae Florence

Karlie Kloss y Joshua Kushner anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, una niña llamada Rae Florence, nacida el 18 de septiembre de 2025.
La noticia fue compartida por Kushner a través de su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de la recién nacida.
La pareja ya es madre y padre de dos hijos: Levi, nacido en marzo de 2021, y Elijah, nacido en julio de 2023.
Kloss había dado a conocer su embarazo en marzo de este año, mostrando su avanzado estado de gestación en redes sociales y en eventos públicos, incluyendo la Met Gala y partidos de la WNBA.
Karlie Kloss y Joshua Kushner mantienen una relación estable desde 2012.
Se comprometieron en julio de 2018 y celebraron su boda en Nueva York tres meses después, seguida de una segunda ceremonia en Wyoming en 2019.
A lo largo de los años, Kloss ha destacado el papel de Kushner como su principal apoyo, definiendo su relación como una “sociedad sólida” basada en el crecimiento conjunto desde la adolescencia.
Durante su embarazo, Kloss continuó participando en eventos públicos y compartió su experiencia de maternidad en redes sociales, refiriéndose a sus hijos y su familia como el centro de su vida.
La llegada de Rae Florence completa así la familia que la modelo y activista educativa ha construido junto a Kushner.
Además de su rol como madre, Kloss sigue vinculada al mundo de la moda y la educación.
Fundadora de Kode With Klossy, un programa que busca impulsar la educación tecnológica de niñas y jóvenes, Kloss combina su actividad profesional con su vida familiar, mostrando un equilibrio entre la maternidad y la participación pública.