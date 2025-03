Karla Sofía Gascón se sincera sobre su polémica: “No podía ni respirar”

“Si juego su juego y amplifico el odio que me proyectan, me perderé. Nunca avanzaré y no podré seguir ayudando a quienes aún están atrapados en la tormenta. Pido humildemente perdón y me comprometo a seguir aprendiendo y escuchando, para no repetir los mismos errores en el futuro. Solo a través de la comprensión, la compasión, el perdón y la empatía podemos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza”, concluyó.