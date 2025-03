Kanye West estalla: “El hombre debe decidir sobre sus hijos” y ataca a judíos y franceses

Kanye no se detuvo allí. Compartió fotografías abrazando a figuras como Travis Scott y Drake, acompañadas de un incendiario mensaje: “Todos me dieron la espalda cuando dije la verdad. Los judíos los manipularon, al igual que los franceses.” Además, publicó capturas de antiguas muestras públicas de apoyo hacia la comunidad judía, criticando a celebridades por lo que él califica de hipocresía: “Recuerden cuando cada celebridad publicaba esto, personas que no se me acercaban en años... mientras ellos son manipulados por los judíos.”