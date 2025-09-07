Juninho Manella sorprende al besar camiseta de Honduras tras su gol para Brasil

El creador de contenido brasileño, Juninho Manella, anotó su primer gol para Brasil en el duelo amistoso entre tiktokers hondureños y brasileños. Sin embargo, lo que más sorprendió al público fue que besó una camiseta de Honduras tras su anotación, mostrando gratitud y respeto.
El juego entre creadores de contenido comenzó con bastante intensidad, pues la selección hondureña dominó el juego durante los primeros 20 minutos del encuentro.
Sin embargo, a los 22 minutos, Brasil anotó su primer gol. Juninho Manella, un tiktoker brasileño, recibió la pelota en los linderos del área y, con precisión, la mandó al fondo de la portería defendida por La More.
La celebración fue efusiva, pero la reacción de Juninho Manella capturó mucho más la atención cuando alguien del público hondureño le dio una camiseta de Honduras, la cual tomó con respeto y gratitud para luego besar su escudo.
El gesto de Manella fue interpretado por muchos como una muestra de reconocimiento hacia los seguidores hondureños presentes en el estadio de Brasil.
El público y algunos integrantes de la Selección de Tiktokers de Honduras reaccionaron sorprendidos y conmovidos por el gesto del brasileño.
El icónico momento fue captado a través de la transmisión en vivo del duelo amistoso entre creadores de contenido de Honduras y Brasil, volviéndose rápidamente viral.
Tras la anotación de Juninho, los hondureños intentaron retomar el control, pero la defensa local ha mantenido la presión.
La selección hondureña, dirigida por el "Loco de la Selva", ha mostrado un buen nivel, aunque hasta el momento no ha podido igualar en el marcador.
Juninho Manella es la actual pareja de la tiktoker hondureña Roxana Somoza.
Es un creador de contenido muy popular en Brasil, principalmente por su contenido relacionado con el fútbol.
Comenzó a publicar videos en su canal en julio del 2016 y desde entonces fue ascendiendo en el mundo de las redes sociales.