Arrestan al padre del cantante Julión Álvarez, ¿cuál es la razón?

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Campeche culminó con la detención de cuatro personas en el municipio de El Carmen, entre ellas César ‘N’, padre del cantante de regional mexicano Julión Álvarez. A continuación, los detalles.
El hecho se registró sobre la carretera federal Escárcega-Villahermosa, a la altura del entronque de Sabancuy.
Según el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió alrededor de las 16:00 horas, aunque el documento oficial no precisa los motivos de la captura.
El reporte describe a “persona de sexo masculino de complexión delgada, 1.72 mts de estatura, cabello blanco, de bigote, viste de camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris, botas café”.
Pese a la falta de detalles oficiales, medios locales refieren que la detención estaría relacionada con presunta portación ilegal de armas de fuego.
Hasta el momento, la familia del artista no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.
Julión Álvarez, originario de La Concordia, Chiapas, es uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano.
Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras como Banda MS y múltiples giras internacionales.
El intérprete, consagrado como "El rey de la taquilla", ha logrado posicionarse en los primeros lugares de popularida.
Esto gracias a temas que combinan la tradición del género con un estilo propio, consolidándose como una figura central en la música de banda.