Se incendia propiedad del hijo de Maribel Guardia en plena batalla por su herencia

La disputa por los bienes de Julián Figueroa, fallecido en 2023, recobró relevancia luego de que se incendiara una de sus propiedades en Veracruz, según reportaron los vecinos a la autoridades locales. ¿Qué fue lo que sucedió?
El inmueble, abandonado desde hace tiempo, se incendió tras la presunta entrada de personas ajenas al lugar.
Habitantes de la zona afirmaron que los intrusos encendieron una fogata para resguardarse del frío, lo que habría originado el fuego.
Los pobladores añadieron que la vivienda había sido objeto de robos previos. Se habrían sustraído puertas, portones y piezas metálicas, situación que ya había sido denunciada antes del incendio.
Durante un reciente encuentro con reporteros, Maribel Guardia fue consultada por la situación del inmueble. La actriz aclaró que la casa pertenece legalmente a su nieto, José Julián.
“¿Pero yo por qué voy a ir ahí? No es mi casa, esa casa es del niño”, expresó. La intérprete también recalcó que el heredero universal de Julián Figueroa es su hijo, José Julián, quien decidirá en el futuro qué hacer con la propiedad.
"Le va a quedar a José Julián, porque tú recuerda que el heredero universal de Julián, mi hijo, es su hijo, José Julián", afirmó la artista.
El incendio, ocurrido mientras aún se definen los asuntos sucesorios, reavivó las especulaciones en torno a la seguridad y conservación de los bienes del fallecido cantante.
Cabe destacar que tanto Guardia como Imelda Tuñón, viuda de Figueroa, fueron vistas en los tribunales federales el pasado 20 de octubre. Ese mismo día, el programa "El gordo y la flaca" publicó un mensaje en Instagram donde insinuaba que Tuñón habría exigido ante la ley la hacienda que Joan Sebastian heredó en vida a Figueroa.
No obstante, en la misma publicación, Tuñón pidió prudencia frente a los rumores y desmintió la versión difundida.
Horas después, Guardia intervino en el mismo espacio con una declaración que intensificó la controversia
“Ese rancho es de mi nieto y todo lo que era de mi hijo es para él, fuimos porque la mamá de mi nieto está impugnando el testamento de Julián en donde nombra heredero universal a mi nieto. Y ella le está peleando la herencia a su propio hijo”, escribió la actriz de telenovelas.