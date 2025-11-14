"Juan Gabriel está vivo": Lucía Méndez revela por qué está segura y muestra pruebas

"Me van a decir que estoy loca, pero yo sí siento que está vivo". Con estas palabras, Lucía Méndez se suma nuevamente a quienes sostienen que Juan Gabriel no falleció en 2016.
La actriz, quien se declara amiga cercana del cantante, asegura que el video filtrado hace meses donde aparece un hombre similar a "El Divo de Juárez" en un restaurante parisino es completamente real.
Las imágenes muestran a un individuo comiendo en París, Francia, cuyo parecido con el intérprete de 'Amor Eterno' generó especulaciones inmediatas en redes sociales. Para Méndez, no hay duda: se trata de Alberto Aguilera Valadez.
"Yo no dudo, yo pienso que sí era Juan Gabriel porque era el pelo, la cara, había pasado tiempo. Dicen que no, pero era idéntico", expresó la actriz ante los medios.
La hipótesis de Méndez cobra sentido cuando explica los gustos y preferencias de su antiguo amigo. "Yo pienso que sí puede estar en París porque a él le gustaba 'La Ciudad de la Luz', le gustaba el glamour y muchas cosas lindas", comentó.
Esta declaración surge en un momento particular: tras el estreno del documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" y el histórico récord de audiencia en la transmisión de su primer concierto en Bellas Artes, que reunió a más de 170 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México.
Lucía recuerda a Juan Gabriel no solo como colega, sino como un amigo incondicional que se preocupaba genuinamente por ella. "Era un amigo mío, Alberto, entrañable que también me regañaba cuando no le gustaba un novio mío", relató entre risas.
La actriz compartió anécdotas reveladoras de su relación: "'Ay no, ese tipo no me gusta, a ti te gustan unos tipos malos', me decía Juan Gabriel". Y reconoce que el cantante tenía razón: "Efectivamente acababa yo tronando porque era un tipo malo".
"Me van a matar todos, se van a enojar conmigo", anticipó la actriz consciente de la polémica que generarían sus palabras. Sin embargo, mantiene su postura firme basándose en detalles físicos y en el conocimiento que tenía del estilo de vida que Juan Gabriel disfrutaba.