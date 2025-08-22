Jorge Ramos sobre su salida de Univision: “fue triste y difícil"

El periodista Jorge Ramos recordó recientemente la jornada en que puso fin a sus casi cuatro décadas de trayectoria en Univision. Durante una conversación con María Elena Salinas, su colega de tantos años, el comunicador compartió la carga emocional que significó despedirse de la televisora donde consolidó su prestigio profesional.
“Fue triste, difícil y con muchísimo agradecimiento. Creo que la televisión nos permitió a ti y a mí hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado, conocimos a los grandes personajes en todo el mundo, estuvimos en todos los lugares en las guerras en donde teníamos que estar”, expresó Ramos en el pódcast de Salinas.
El periodista, quien condujo espacios estelares como Al Punto, reconoció que el cierre de esa etapa significó desprenderse de rutinas forjadas durante 38 años.
“Triste porque dejaba a un grupo de amigos con quienes crecí muchísimo tiempo. Había una rutina que ahora me he dado cuenta que me ha costado muchísimo trabajo romper, pero al mismo tiempo el saldo final es de absoluto agradecimiento”, relató.
"La televisión cambió mi vida y la cambió para bien y aprendí muchísimas cosas y sigo aprendiendo muchísimas cosas. Por eso digo que fue triste dejarlo pero que me voy con una gratitud extraordinaria", continuó.
Interrogado sobre las razones de su salida, Ramos explicó que la decisión fue mutua y llegó en el momento oportuno.
“Creo que tanto ellos en la televisión como yo entendimos que un ciclo había terminado y que había que comenzar algo distinto, tanto ellos como yo, y eso es exactamente lo que hicimos y creo que entendimos que ese era el momento perfecto”, afirmó.
Tras su adiós a Univision, el periodista se enfocó en nuevos proyectos y en pasar más tiempo con su familia.
“Durante 38 años nos habíamos puesto de acuerdo, y ahí decidimos que para el año 39 las cosas tenían que cambiar y separarnos”, recordó.
Hoy continúa activo con su propuesta digital "Así veo las cosas".