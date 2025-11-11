Joe Alwyn, ex de Taylor Swift, es nombrado "Hombre del año"

El actor británico Joe Alwyn, recordado por su discreta relación de seis años con Taylor Swift, fue reconocido por la edición alemana de GQ como uno de los Men of the Year 2025 ("Hombres del año 2025").
El galardón, que celebra a personalidades masculinas destacadas por su influencia, estilo y trayectoria, marca un nuevo capítulo en la carrera del intérprete de The Favourite y Conversations with Friends.
En la entrevista exclusiva concedida a GQ Germany, Alwyn reflexiona sobre la fama, la exposición mediática y su evolución personal tras años de mantenerse alejado de los reflectores.
“He aprendido a no temer a la atención, sino a encontrar la manera de que no me consuma”, señala el actor en el reportaje, donde posa para el dúo de fotógrafos Sean + Seng en una sesión artística que combina elegancia, naturalidad y una estética salvaje: cuero, luz dorada y un caballo como elemento central.
El nombramiento de Alwyn coincide con un momento clave en su carrera profesional. Ha participado en producciones aclamadas como Billy Lynn’s Long Halftime Walk, Mary Queen of Scots y The Favourite, cinta que lo catapultó a la atención internacional junto a Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone.
A lo largo de los últimos años, Alwyn ha cultivado una imagen reservada y sofisticada, evitando el exceso de exposición mediática incluso durante su relación de seis años con Taylor Swift.
No obstante, este nuevo reconocimiento parece marcar un cambio de etapa, con un Joe más abierto a los proyectos de moda y entrevistas personales, pero sin perder su sello de discreción.
El actor también ha sido noticia recientemente por sus próximas participaciones en producciones cinematográficas aún por estrenar, lo que refuerza su presencia tanto en el cine independiente como en grandes apuestas de estudio.
Con este título, Joe Alwyn se une al selecto grupo de figuras internacionales que han sido distinguidas por GQ Germany como Hombres del Año, una lista que suele incluir artistas, deportistas y referentes de la cultura contemporánea.
La publicación de GQ Germany resalta el magnetismo tranquilo y la elegancia natural del intérprete.
Joe Alwyn, el hombre que ha hecho del misterio su mayor sello de elegancia.
El británico de 33 años, nacido en Londres y formado en la Royal Central School of Speech and Drama, es visto como nunca antes.