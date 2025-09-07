¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en "El Loco de la Selva"?: "Encontré a mi abuelo"

La Selección de Tiktokers de Honduras llegó a Brasil para el partido amistoso con los creadores de contenido de ese país. El equipo hondureño se fue recibido y atendido en la casa del brasileño Joao Ferreira, quien a través de sus redes sociales ha compartido diversos momentos significativos con los catrachos. ¿Encontró a su abuelo en El Loco de la Selva? Aquí los detalles.
Durante la reunión en su casa, el joven creador de contenido de 24 años protagonizó un momento con "El Loco de la Selva", que enterneció a muchos en redes sociales.
Joao Ferreira, al ver a El Loco de la Selva, recordó a su abuelo fallecido. "Encontré a mi abuelo, regresó de los cielos... Regresó para mí. Tú eres igualito a mi abuelo", expresó el brasileño.
El creador hondureño, conocido por su contenido de comedia, no dudó en abrazar a Joao, quien le gritó con entusiasmo: "Nieto".
La escena fue capturada durante la transmisión en vivo de uno de los tiktokers y rápidamente se volvió viral, conmoviendo a usuarios de redes sociales de Honduras y de Brasil.
Fanáticos de Joao trajeron a mención el cumpleaños pasado de Joao, uno de los últimos eventos en los que su abuelo estuvo con él antes de fallecer.
Joao es un popular creador de contenido en Brasil, es reconocido por sus videos de lip-sync, reacciones y contenido humorístico, ha alcanzado más de 7 millones de seguidores en TikTok.
Originario de Brasil, Joao inició su carrera en plataformas digitales en 2018, combinando su pasión por el entretenimiento con su talento para el canto y el deporte, en especial el fútbol a nivel competitivo.
Su carisma y autenticidad lo han convertido en una figura popular entre jóvenes y adultos.
Joao forma parte de los tiktokers que enfrentarán a los miembros de la Selección de Tiktokers de Honduras en Brasil, este domingo 7 de septiembre.
En sus redes sociales, Joao expresó su gratitud hacia los hondureños por el cariño y apoyo que le han brindado desde sus inicios.
Cabe mencionar que este encuentro deportivo entre tiktokers ha servido para fortalecer los lazos entre los creadores de contenido de Honduras y Brasil.