  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en "El Loco de la Selva"?: "Encontré a mi abuelo"

Entre risas, abrazos y lágrimas, Joao expresó su profunda emoción al ver a "El Loco de la Selva", un creador hondureño, en el que vio reflejado a su abuelo

  • 07 de septiembre de 2025 a las 14:18
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
1 de 12

La Selección de Tiktokers de Honduras llegó a Brasil para el partido amistoso con los creadores de contenido de ese país. El equipo hondureño se fue recibido y atendido en la casa del brasileño Joao Ferreira, quien a través de sus redes sociales ha compartido diversos momentos significativos con los catrachos. ¿Encontró a su abuelo en El Loco de la Selva? Aquí los detalles.

Foto: redes sociales
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
2 de 12

Durante la reunión en su casa, el joven creador de contenido de 24 años protagonizó un momento con "El Loco de la Selva", que enterneció a muchos en redes sociales.

 Foto: Instagram Joao Ferreira
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
3 de 12

Joao Ferreira, al ver a El Loco de la Selva, recordó a su abuelo fallecido. "Encontré a mi abuelo, regresó de los cielos... Regresó para mí. Tú eres igualito a mi abuelo", expresó el brasileño.

 Captura de pantalla
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
4 de 12

El creador hondureño, conocido por su contenido de comedia, no dudó en abrazar a Joao, quien le gritó con entusiasmo: "Nieto".

 Captura de pantalla
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
5 de 12

La escena fue capturada durante la transmisión en vivo de uno de los tiktokers y rápidamente se volvió viral, conmoviendo a usuarios de redes sociales de Honduras y de Brasil.

Captura de pantalla
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
6 de 12

Fanáticos de Joao trajeron a mención el cumpleaños pasado de Joao, uno de los últimos eventos en los que su abuelo estuvo con él antes de fallecer.

Foto: Instagram Joao Ferreira
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
7 de 12

Joao es un popular creador de contenido en Brasil, es reconocido por sus videos de lip-sync, reacciones y contenido humorístico, ha alcanzado más de 7 millones de seguidores en TikTok.

 Foto: Instagram Joao Ferreira
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
8 de 12

Originario de Brasil, Joao inició su carrera en plataformas digitales en 2018, combinando su pasión por el entretenimiento con su talento para el canto y el deporte, en especial el fútbol a nivel competitivo.

 Foto: Instagram Joao Ferreira
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
9 de 12

Su carisma y autenticidad lo han convertido en una figura popular entre jóvenes y adultos.

 Foto: Instagram Joao Ferreira
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
10 de 12

Joao forma parte de los tiktokers que enfrentarán a los miembros de la Selección de Tiktokers de Honduras en Brasil, este domingo 7 de septiembre.

Foto: Instagram Joao Ferreira
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
11 de 12

En sus redes sociales, Joao expresó su gratitud hacia los hondureños por el cariño y apoyo que le han brindado desde sus inicios.

 Foto: Instagram Joao Ferreira
¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en El Loco de la Selva?: Encontré a mi abuelo
12 de 12

Cabe mencionar que este encuentro deportivo entre tiktokers ha servido para fortalecer los lazos entre los creadores de contenido de Honduras y Brasil.

 Foto: Instagram Joao Ferreira
Cargar más fotos