¿Joao Ferreira ve a su abuelo fallecido en "El Loco de la Selva"?: "Encontré a mi abuelo"

La Selección de Tiktokers de Honduras llegó a Brasil para el partido amistoso con los creadores de contenido de ese país. El equipo hondureño se fue recibido y atendido en la casa del brasileño Joao Ferreira, quien a través de sus redes sociales ha compartido diversos momentos significativos con los catrachos. ¿Encontró a su abuelo en El Loco de la Selva? Aquí los detalles.