¿Qué ha pasado con Jim Caviezel y por qué no estará en "La pasión de Cristo 2"?

El nombre de Jim Caviezel vuelve a tomar relevancia en plena Semana Santa, especialmente ahora que se confirmó que no formará parte de la nueva película "La resurrección de Cristo". ¿Qué ha sido de él?
Su ausencia ha despertado una pregunta inevitable entre los seguidores de "La pasión de Cristo": ¿qué ha pasado con el actor que interpretó a Jesús?
La cinta dirigida por Mel Gibson en 2004 marcó un antes y un después en su vida. No solo por el impacto cultural y religioso del filme, sino por las consecuencias personales y profesionales que le dejó asumir uno de los papeles más exigentes del cine contemporáneo.
Antes de encarnar a Jesús, Caviezel tenía una carrera en ascenso en Hollywood, con participaciones destacadas en películas como El conde de Montecristo. Sin embargo, su decisión de aceptar el papel —a pesar de las advertencias de que podría afectar su futuro en la industria— terminó redefiniendo su camino.
El rodaje de "La pasión de Cristo" fue particularmente duro. El actor enfrentó condiciones extremas: sufrió hipotermia, una luxación de hombro, fue golpeado accidentalmente durante las escenas de flagelación e incluso fue alcanzado por un rayo durante la filmación. Experiencias que él mismo ha descrito como transformadoras, tanto física como espiritualmente.
Tras el estreno, aunque la película se convirtió en un fenómeno global, su carrera tomó un rumbo distinto. Caviezel continuó trabajando en cine y televisión, pero se mantuvo alejado de los grandes reflectores de Hollywood, en parte por sus convicciones personales y religiosas, así como por su postura frente a ciertos contenidos en pantalla.
Uno de sus proyectos más recordados en años recientes fue la serie Person of Interest, donde logró reconectar con una audiencia masiva. Sin embargo, nunca volvió a protagonizar un fenómeno cinematográfico del calibre de "La pasión de Cristo".
Ahora, con el desarrollo de "La resurrección de Cristo", dirigida nuevamente por Gibson, se confirmó que la historia contará con un elenco completamente renovado, dejando fuera a Caviezel.
La decisión ha sorprendido a muchos, especialmente porque su interpretación quedó profundamente arraigada en el imaginario colectivo.
Aun así, el actor continúa activo y fiel a sus principios, participando en proyectos alineados con su visión personal y espiritual. Su trayectoria, lejos de apagarse, se ha transformado en una más selectiva y coherente con sus creencias.
En el contexto del Domingo de Resurrección, su historia vuelve a resonar con fuerza. Más allá de su ausencia en la nueva producción, su interpretación de Jesús sigue siendo, para muchos, una de las más intensas y memorables del cine moderno.
Por otra parte, en su cuenta de Instagram, Jim Caviezel comparte bastante contenido religioso y espiritual, y esto se ha vuelto una parte importante de su presencia pública en redes. Suele postear mensajes de fe cristiana y reflexiones espirituales inspiradas en enseñanzas bíblicas.