Jennifer López establece "nuevas reglas" para el amor tras su divorcio de Ben Affleck

Jennifer López reformuló el significado de su emblemático tema "If You Had My Love" durante una presentación nocturna en Las Vegas, donde estableció condiciones claras sobre sus futuras relaciones sentimentales.
La cantante, que finalizó su divorcio de Ben Affleck el año pasado, utilizó el escenario para reflexionar sobre la evolución de su perspectiva amorosa.
"Si quisieras tener mi amor, tendrías que ganártelo. Tendrías que tratarme bien. Tendrías que respetarme. Tendrías que aceptarme por todo lo que soy", declaró Lopez ante el público.
La intérprete reconoció que su relación con la canción, lanzada en 1999, ha atravesado distintas etapas emocionales a lo largo de un cuarto de siglo.
La artista explicó que interpretó la canción inicialmente con esperanza, posteriormente con tristeza, y ahora la canta desde el empoderamiento.
"No puedes tener amor sin desamor", añadió, en referencia al precio emocional de las relaciones.
La trayectoria sentimental de Lopez incluye matrimonios con Marc Anthony y vínculos públicos con figuras como Alex Rodriguez y Sean Combs.
La canción mantiene además conexiones con otros capítulos de su vida personal: Drake la utilizó como muestra en "Teenage Fever", composición que circuló en paralelo a rumores sobre una posible relación entre ambos artistas.