Jennifer Aplícano expone realidad con Miguel Marichal: "Me frustra que siga de niño bueno"

Luego de que su expareja revelara en un medio la versión de por qué concluyó su relación, Jennifer Aplícano dejó ver cómo ocurrieron las cosas y la verdadera personalidad de Miguel Marichal como pareja. Eso dijo la expresentadora:
Días anteriores a las confesiones de Aplícano, el también expresentador hondureño, Miguel Marichal, reveló al programa "El Hilo" los motivos de la ruptura de su relación con ella, asegurando que se debió a la distancia y al tiempo.
“Nos conocimos en el transcurso de cinco meses, cinco meses en los que ella viajó mucho, también mi antiguo trabajo era complicado, entonces fue difícil verse también", inició diciendo Marichal.
Añadió que "al final, la relación no funcionó como esperábamos, como cualquier otra relación, al final de la forma más madura habíamos tomado la decisión de no seguir con el tema en lo que han querido saber de cuáles fueron las razones".
Lo anterior provocó el enojo de Jennifer, quien aseguró que Marichal se muestra como un 'caballero' en los medios, cuando en realidad fue todo lo contrario durante los meses que duró su relación
Fue durante un live junto a Fancony, del pódcast "Los hijos de Morazán", donde Jennifer expuso lo que vivió con Marichal y cómo fue el trato hacia ella. "Quedé como la mala en la familia de él y me dolió un montón, porque solo yo sé, o solo nosotros dos sabemos cómo nos comportamos", inició relatando.
Agregó: "Él es una excelente persona, pero solo yo conocí la versión de él siendo su novia. En un montón de situaciones yo me sentí desprotegida, porque tenía que salir a hablar y dar mi versión, defenderlo, y me cansé de enseñarle cómo actuar".
La hondureña rompió en llanto luego de confesar que las personas "pueden decir que es un excelente hijo, un excelente amigo y un excelente trabajador, pero solo yo lo conocí como novio. Me da frustración que él siga con el perfil de “niño bueno”. No fue culpa mía, pero no tenemos la misma forma de pensar".
También salió a la luz que su expareja tenía reacciones tóxicas con ella ante los diferentes viajes que realizaba al exterior.
"Él salía y hacía sus videos bailando y todo eso, y yo salvando su pellejo. Me harté tanto que llegué a agarrarle una colerita. Me da coraje que salga y lo entrevisten y que dé su versión de súper caballero, cuando conmigo no lo fue", expresó.
Algo que para Aplícano fue la gota que derramó el vaso fue que Marichal hablara en sus lives sobre sus relaciones pasadas, cuando en su momento le aseguró que ella había sido su única relación formal.
"Le han comentado un montón de cosas e historias, diciendo que no saben quién es. Cuando anduvimos, él juró que yo era la única relación seria que había tenido; ahora resulta que ha tenido un montón de ex y puede contar más anécdotas", concluyó antes de afirmar que ya no volverá a tocar el tema.