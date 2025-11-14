"Un cuerpazo de ensueño":¿Jennifer Aplícano se sometió a una cirugía estética?

Jennifer Aplícano, una de las creadoras de contenido más queridas en Honduras, sorprendió con su “cuerpazo de ensueño”, como lo describen sus seguidoras. ¿Se sometió a una cirugía estética?
Un video de Jennifer Aplícano en Nicaragua, a donde se trasladó para disfrutar del partido entre Honduras y ese país vecino ha circulado en redes sociales, convirtiéndose en foco de comentarios porque Aplícano luce diferente.
A criterio de los seguidores, Aplícano muestra una cintura más pequeña y unas caderas más anchas, lo que desató rumores de una liposucción. Lo que no se puede negar es que tiene una figura espectacular.
La creadora de contenido siempre ha tenido una contextura delgada; aunque muchos aseguran que sí se hizo una operación estética, otros afirman que siempre ha sido bella.
En el video, Aplícano luce un pantalón “Wide Leg Jean”, caracterizado por ser ajustado en la parte superior y más ancho desde las piernas, además de una camisa que le talla muy bien.
Definitivamente, la creadora de contenido está en una de sus mejores etapas, tanto que sus seguidoras aseguran que “tiene un cuerpo de ensueño”.
Para otras seguidoras, simplemente el pantalón que lucía Aplícano le favorecía bastante: “Ese pantalón, todo que ver”.
Lo que no se puede negar es que la creadora de contenido le ha robado el suspiro a más de uno en Honduras y otros países. En su cuenta de Instagram acumula un poco más de medio millón de seguidores.
Aplícano mantiene en duda a sus seguidores sobre si realmente se metió al quirófano en vísperas navideñas, pues aún no se ha pronunciado.
Cabe destacar que durante los últimos días la creadora de contenido se ha mantenido activa en las redes sociales. Pero más de un seguidor se ha preguntado qué ha hecho Aplícano para tener ese cambio físico.