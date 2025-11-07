  1. Inicio
¿Javian Thompson le solicitó manutención a Alejandra Rubio para firmar el divorcio?

La expresentadora Alejandra Rubio generó controversia al hablar sobre su proceso de divorcio de su expareja, Javian Thompson. ¿Por qué no lo han firmado?

  • 07 de noviembre de 2025 a las 21:12
1 de 10

La expresentadora y ahora cantante Alejandra Rubio desató polémica este viernes -7 de noviembre- al dar a conocer que su expareja, Javian Thompson le estaría pidiendo manutención en medio de su proceso de divorcio que sigue sin consumarse. ¿Qué dijo al respecto? Aquí los detalles.

 Foto: Facebook Alejandra Rubio
2 de 10

Tras haberse presentado en el medio HCH para cantar, hizo espacio para hablar un poco sobre su vida privada, revelando que todavía no ha firmado el divorcio, debido a que en el país solo hay dos tipos de divorcio: el contencioso y el de mutuo acuerdo, y que ella aún no cumple los requisitos.

 Foto: Facebook Alejandra Rubio
3 de 10

Según Rubio, en su caso, todavía no han pasado los dos años de matrimonio necesarios para poder aplicar al divorcio y separarse por completo de Javian, de quien se separó en malos términos tras dos meses y medio de casados.

Captura de pantalla
4 de 10

Alejandra agregó que la otra opción para poder divorciarse sería pagarle a Thompson una manutención que le habría solicitado.

Foto: Instagram Alejandra Rubio
5 de 10

"Tengo que esperar hasta que se cumplan dos años en base a ley para que podamos divorciarnos o pagarle la mensualidad que me está pidiendo.", afirmó.

Foto: Instagram Alejandra Rubio
6 de 10

La presentadora expresó su frustración añadiendo que "los hombres de estos tiempos son avorazados", haciendo referencia a que quieren todo de la mujer.

Foto: Instagram Alejandra Rubio
7 de 10

Las declaraciones de Alejandra desataron revuelo en redes sociales. Algunos usuarios le dejaron comentarios de apoyo, mientras que otros la criticaron por "haber hecho creer que Thompson era adinerado".

Foto: Instagram Alejandra Rubio
8 de 10

"Qué caro le salió subirse al carro fiado". "Quiere que lo mantenga". "está interesante el divorcio con la comisión", son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales respecto a esta nueva polémica.

Foto: Instagram Alejandra Rubio
9 de 10

Por su lado, Javian Thompson parece estar enfocado en otras actividades, pues hasta ahora no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Rubio.

Foto: redes sociales
10 de 10

Mientras tanto, los seguidores de ambos están a la expectativas de más detalles sobre el proceso de divorcio de Alejandra Rubio y el capitán Javian Thompson, quienes pasaron de ser la pareja del momento a dos enemigos "que no pueden verse ni en pintura".

Foto: Instagram Alejandra Rubio
