¿Isabella Ladera perdería la custodia de su hija tras filtración de vídeo íntimo? Esto se sabe

La situación personal de Isabella Ladera volvió a colocarse en el centro de la controversia luego de la filtración de un video íntimo en el que aparece junto a su expareja, el cantante Beéle. La difusión de este material podría abrir un frente legal en su contra por la custodia de su hija. A continuación, los detalles.
El periodista Jordi Martin, de "El Gordo y La Flaca", aseguró abiertamente en su canal de YouTube: “Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija”.
Según explicó, el padre de la menor, el creador de contenido Isander Pérez, estaría evaluando interponer acciones judiciales.
De acuerdo con Martin, Pérez consideraría que la niña de cinco años “estaría creciendo en un ambiente poco sano, rodeada de los escándalos de su madre”.
Además, sostuvo que el boricua cree que estas polémicas “provocan problemas” y que Ladera sería la principal responsable de generarlas.
El comunicador añadió que Pérez “estaría meditando la posibilidad de emprender acciones legales” con el objetivo de “reclamar” la guarda de la pequeña y alejarla de lo que considera un entorno negativo.
Por ahora, Pérez no ha confirmado ni desmentido públicamente si iniciará el proceso judicial.
El video, cuyo origen de filtración sigue siendo un enigma, fue interpretado por internautas como una confirmación de la infidelidad de Beéle a su expareja Cara Rodríguez, presuntamente ocurrida durante el embarazo de su hijo.
Tanto el intérprete de "Si te pillara" y Ladera negaron públicamente haber filtrado el material audiovisual que generó tendencia en redes sociales.
Ambos ratificaron su decisión de emprender acciones legales contra quien resulte responsable.