Revelan nuevos detalles de la muerte del influencer Michael Duarte

Nuevos detalles de la muerte del influencer Michael Duarte ha conmocionado a sus seguidores, quien falleció el pasado 8 de noviembre en Texas.
Inicialmente, se mencionó que Michael Duarte murió en un horrible accidente mientras viajaba en Texas, por lo que se mencionó que había fallecido en un fatal accidente.
Sin embargo, en las últimas horas la Policía de Texas reveló detalles del fallecimiento del influencer culinario, quien habría muerto en un hospital.
Según la información proporcionada por las autoridades, Duarte murió tras recibir disparos de la policía y fue trasladado a un hospital donde expiró.
Los detalles proporcionados por las autoridades indican que los agentes respondieron a un llamado del 911 en Castroville, Texas, donde se alertó de un disturbio que involucraba a un "sujeto masculino con un cuchillo actuando de manera errática".
Lo indicado por la policía revela que al llegar al lugar, uno de los policías que atendió la denuncia efectuó dos disparos con su arma de servicio, que alcanzaron a Duarte.
Michael Duarte era conocido en redes sociales con el nombre FoodWithBearHands y tenía más de 2 millones de seguidores en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, donde compartía videos de cocina y recetas.
En su biografía se describía como a "mi propósito es compartir al mundo comida para las personas que más lo necesitan".
Duarte creció en Calipatria, California, una pequeña ciudad cerca de la frontera entre EE. UU. y México. A los 14 años, comenzó a trabajar en un pequeño restaurante mexicano propiedad de su tío, a quien llamó un “mentor”.
Duarte se hizo reconocido en redes sociales durante la pandemia del Covid-19 cuando dejó su trabajo y comenzó a publicar videos de cocina en sus redes sociales.
Cabe mencionar que el influencer sufrió en esa época una "crisis de salud mental" y acudió a rehabilitación.
En redes sociales publicaba videos con su hija y se mostraba como un amoroso padre y esposo.