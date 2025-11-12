  1. Inicio
Revelan nuevos detalles de la muerte del influencer Michael Duarte

Según lo informado por la policía de Texas, los agentes respondieron a un llamado del 911 donde se alertó de un disturbio; recibió dos disparos

  • 12 de noviembre de 2025 a las 21:45
1 de 12

Nuevos detalles de la muerte del influencer Michael Duarte ha conmocionado a sus seguidores, quien falleció el pasado 8 de noviembre en Texas.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
2 de 12

Inicialmente, se mencionó que Michael Duarte murió en un horrible accidente mientras viajaba en Texas, por lo que se mencionó que había fallecido en un fatal accidente.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
3 de 12

Sin embargo, en las últimas horas la Policía de Texas reveló detalles del fallecimiento del influencer culinario, quien habría muerto en un hospital.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
4 de 12

Según la información proporcionada por las autoridades, Duarte murió tras recibir disparos de la policía y fue trasladado a un hospital donde expiró.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
5 de 12

Los detalles proporcionados por las autoridades indican que los agentes respondieron a un llamado del 911 en Castroville, Texas, donde se alertó de un disturbio que involucraba a un "sujeto masculino con un cuchillo actuando de manera errática".

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
6 de 12

Lo indicado por la policía revela que al llegar al lugar, uno de los policías que atendió la denuncia efectuó dos disparos con su arma de servicio, que alcanzaron a Duarte.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
7 de 12

Michael Duarte era conocido en redes sociales con el nombre FoodWithBearHands y tenía más de 2 millones de seguidores en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, donde compartía videos de cocina y recetas.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
8 de 12

En su biografía se describía como a "mi propósito es compartir al mundo comida para las personas que más lo necesitan".

 Foto: Instagram/@foodwithbearhands
9 de 12

Duarte creció en Calipatria, California, una pequeña ciudad cerca de la frontera entre EE. UU. y México. A los 14 años, comenzó a trabajar en un pequeño restaurante mexicano propiedad de su tío, a quien llamó un “mentor”.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
10 de 12

Duarte se hizo reconocido en redes sociales durante la pandemia del Covid-19 cuando dejó su trabajo y comenzó a publicar videos de cocina en sus redes sociales.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
11 de 12

Cabe mencionar que el influencer sufrió en esa época una "crisis de salud mental" y acudió a rehabilitación.

 Foto: Instagram/@foodwithbearhands
12 de 12

En redes sociales publicaba videos con su hija y se mostraba como un amoroso padre y esposo.

Foto: Instagram/@foodwithbearhands
