Influencer "El Jerry" asesinado en Culiacán: vida de lujo y misterios tras su muerte

La tarde del pasado domingo -16 de noviembre- fue asesinado Gerardo Moya, más conocido en redes sociales como "El Jerry". El influencer de 27 años, fue alcanzado por varios disparos cuando salía de un autolavado junto a su acompañante identificado como Gustavo "N" de 26 años, quien también perdió la vida.
Testigos relataron haber escuchado múltiples disparos, provenientes de un vehículo Volkswagen Jetta, desde donde atacantes desconocidos abrieron fuego en contra de la camioneta en la que viajaban las víctimas.
La calle quedó repleta de casquillos y vidrios rotos, mientras las autoridades resguardaban la sangrienta escena del crimen.
Gerardo Moya era conocido en redes sociales como "El Jerry". Había logrado una presencia significativa en TikTok e Instagram, plataformas en las que compartía videos e imágenes, destacando lujos de estatus como camionetas y ropa de marca.
Aunque sus contenidos parecían enfocados en el entretenimiento y su vida de lujo, algunos seguidores especulaban sobre su entorno, algunos hasta le llamaban el "narcotiktoker".
Además de su cuenta principal, “El Jerry” operaba una cuenta alterna en redes sociales en la que mostraba aspectos de su vida que no divulgaba públicamente.
En ese perfil, compartía imágenes portando armas largas, chalecos tácticos y mostrando símbolos asociados a grupos del narcotráfico, en particular vinculados a Ismael Zambada y "Mayito Flaco".
En uno de esos perfiles, se le observa con armas y municiones, además de un parche con las iniciales "MF".
Tras su asesinato, circuló un video en el que se le ve manejando un vehículo, mostrando armamento y municiones, lo cual ha levantado suspicacias sobre vínculos con actividades ilícitas.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ninguna relación directa con estos grupos ni han dado detalles sobre las líneas de investigación.
Los últimos momentos de "El Jerry" y Gustavo "N" fueron registrados en historias de Instagram, minutos antes del ataque. En una de ellas, de 20 segundos, aparecen en una camioneta GMC Sierra bebiendo cervezas, con la canción "Cristina" de fondo, un corrido que hace alusión a la vida relacionada con el narcotráfico. En otra historia, Gustavo revisa su teléfono rodeado de latas de cerveza, mientras suena "Entre Pancho y Pancho", una canción que menciona a grupos afines a La Mayiza, un cártel vinculado a la zona.
La comunidad en Culiacán permanece atenta a nuevas informaciones, mientras las autoridades mantienen discreción sobre avances en la investigación.