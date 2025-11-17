Influencer "El Jerry" asesinado en Culiacán: vida de lujo y misterios tras su muerte

Los últimos momentos de "El Jerry" y Gustavo "N" fueron registrados en historias de Instagram, minutos antes del ataque. En una de ellas, de 20 segundos, aparecen en una camioneta GMC Sierra bebiendo cervezas, con la canción "Cristina" de fondo, un corrido que hace alusión a la vida relacionada con el narcotráfico. En otra historia, Gustavo revisa su teléfono rodeado de latas de cerveza, mientras suena "Entre Pancho y Pancho", una canción que menciona a grupos afines a La Mayiza, un cártel vinculado a la zona.