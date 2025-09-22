Influencer "Caracolito" sufre accidente menor en la CA-5

Moisés Turcios, conocido como "Caracolito", relató en redes sociales el accidente vial que sufrió en la CA-5.
El vehículo del creador de contenido resultó con daños tras impactar contra una roca en la carretera.
El tiktoker hondureño confirmó que salió ileso después del percance ocurrido en la CA-5.
Turcios explicó que su automóvil perdió todo el aceite tras el choque con una roca en la vía.
El influencer compartió que tuvo que trasladar el carro en grúa hasta su vivienda en San Pedro Sula.
A sus 22 años, "Caracolito" acumula más de 1.8 millones de seguidores en TikTok.
Seguidores de Moisés Turcios reaccionaron con mensajes de apoyo tras conocer lo ocurrido.
El sampedrano agradeció salir con vida del accidente, pese a los daños materiales.
El incidente en la carretera CA-5 no dejó heridos, únicamente afectaciones al vehículo del joven.
El creador de comedia en TikTok destacó que lo más importante es haber resultado ileso en el accidente.