Influencer "Caracolito" sufre accidente menor en la CA-5

El tiktoker hondureño impactó contra una roca en la carretera, lo que ocasionó daños en su vehículo, aunque salió ileso

  • 22 de septiembre de 2025 a las 14:45
Moisés Turcios, conocido como "Caracolito", relató en redes sociales el accidente vial que sufrió en la CA-5.

 Foto: redes sociales Caracolito
El vehículo del creador de contenido resultó con daños tras impactar contra una roca en la carretera.

 Foto: redes sociales Caracolito
El tiktoker hondureño confirmó que salió ileso después del percance ocurrido en la CA-5.

 Foto: redes sociales Caracolito
Turcios explicó que su automóvil perdió todo el aceite tras el choque con una roca en la vía.

 Foto: redes sociales Caracolito
El influencer compartió que tuvo que trasladar el carro en grúa hasta su vivienda en San Pedro Sula.

 Foto: redes sociales Caracolito
A sus 22 años, "Caracolito" acumula más de 1.8 millones de seguidores en TikTok.

 Foto: redes sociales Caracolito
Seguidores de Moisés Turcios reaccionaron con mensajes de apoyo tras conocer lo ocurrido.

 Foto: redes sociales Caracolito
El sampedrano agradeció salir con vida del accidente, pese a los daños materiales.

 Foto: redes sociales Caracolito
El incidente en la carretera CA-5 no dejó heridos, únicamente afectaciones al vehículo del joven.

 Foto: redes sociales Caracolito
El creador de comedia en TikTok destacó que lo más importante es haber resultado ileso en el accidente.

Foto: redes sociales Caracolito
