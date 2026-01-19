  1. Inicio
Indio Bárbaro y Máscaro: herencia cultural garífuna que sigue viva en Trujillo, Colón

Este reportaje explica todo lo que debe saber sobre el Indio Bárbaro y los Máscaros, tradiciones garífunas que continúan marcando la identidad de Trujillo

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 14:40
1 de 16

El Indio Bárbaro es una tradición garífuna que se mantiene viva en Trujillo, Colón, y que se manifiesta a través de recorridos por las calles como símbolo de identidad y memoria cultural.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
2 de 16

Estos personajes pintan su cuerpo con achiote, aceite de coco u otro, además, usan máscaras y pelucas que los distinguen durante las fechas festivas de la ciudad.

Foto: Sibia Castillo
3 de 16

Durante el recorrido, utilizan un silbato para anunciar su presencia y así, recorrer los barrios y colonias.

 Foto: Sibia Castillo
4 de 16

Jóvenes y adultos se suman al evento de Cristales, Río Negro u otras colonias para reflejar la continuidad de esta costumbre en la región.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
5 de 16

Más allá del personaje, el Indio Bárbaro representa resistencia cultural y preservación de la identidad garífuna.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
6 de 16

Si te encuentras con un Indio Bárbaro, la costumbre marca dos opciones: correr para evitar ser pintado o darle dinero como parte del ritual.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
7 de 16

Estas interacciones transforman el recorrido en una experiencia memorable que involucra a vecinos, familias enteras y visitantes.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
8 de 16

Su aparición se vive en fechas específicas del calendario, como en junio (feria), Navidad y primera semana de enero, específicamente el día de los Reyes Magos.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
9 de 16

La participación no responde a un espectáculo turístico, sino a una práctica cultural que nace desde la comunidad y se sostiene por consenso social.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
10 de 16

La ciudad colonial reconoce el paso del Indio Bárbaro, por lo que vecinos permiten el recorrido y observan la tradición con respeto.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
11 de 16

Durante la jornada, negocios y casas de ciudadanos permiten la presencia del Indio Bárbaro, integrando la tradición a la dinámica cotidiana.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
12 de 16

Para muchos habitantes, este personaje representa una forma de preservar la identidad local y transmitirla a las nuevas generaciones.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
13 de 16

La emoción y la expectativa del Indio Bárbaro se perciben entre los ciudadanos de todas las edades, quienes esperan el evento en los diferentes barrios y colonias de la ciudad, como una de las fechas más esperadas del año.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
14 de 16

No obstante, en estas fechas también se presentan los Máscaros, quienes a través del baile aportan movimiento y energía a la celebración, reforzando el carácter festivo de la cultura.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
15 de 16

La participación de los Máscaros evidencia cómo la tradición garífuna se mantiene viva a través de la música de tambores, el baile y la participación ciudadana.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
16 de 16

En Trujillo, el Indio Bárbaro y los Máscaros siguen siendo parte del pulso cultural, una herencia garífuna que se vive, se comparte y se transmite de generación en generación.

 Foto: Cesia Paguada | El Heraldo
