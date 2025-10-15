“¿Se imaginan ser la moza?”: ¿Alejandra Rubio lanza indirecta al nuevo amor de Thompson?

¿Javian Thompson, expareja de Alejandra Rubio, está en una nueva relación? Las imágenes que se han filtrado junto a una joven identificada como María José Erazo indican que sí.
Thompson se ha dejado ver con una joven muy atractiva, luego de un par de meses de su separación con Alejandra Rubio, y tras viralizarse la supuesta relación, ella hizo un posteo. ¿Qué dijo?
Aunque aún no se ha oficializado el divorcio entre Thompson y Rubio, todo indica que él ha decidido rehacer su vida, dejando atrás la polémica que causó su separación.
Javian aparece junto a una joven de aproximadamente 22 años, rubia y de figura esbelta. En sus fotografías, a la joven le comentan: “Qué linda me la tiene Thompson, amiga”.
Una de las fotos que la joven publicó en su cuenta de Instagram muestra las manos de ambos, aunque Thompson no ha compartido nada al respecto en sus redes sociales.
Alejandra Rubio, luego de que los rumores tomaran fuerza, posteó unas fotografías en sus redes sociales dejando un fuerte mensaje que muchos interpretaron como una indirecta. ¿Qué dijo?
“¿Se imaginan ser la moza? Y tener que decir es el ex de Alejandra Rubio”, escribió la creadora de contenido, quien recibió casi 20,000 “me gusta” y cientos de comentarios, algunos señalando que tenía celos.
“Ya supéralo, Ale”, “No menciones a tu ex ya”, “Moza, pero guapa”, “Qué dolor”, fueron algunos de los mensajes que sus seguidores dejaron en su cuenta de Facebook.
María José Erazo también compartió una fotografía en la que muestra un anillo. Cabe destacar que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente.
¿Qué se sabe de la joven que desde ya está acaparando miradas? María José Erazo cuenta con más de 83 mil seguidores en Instagram y más de 28 mil en TikTok.
María, además, es madre de una niña de aproximadamente tres años, con quien suele publicar muchas fotografías.
Muchas personas han resaltado la belleza de la joven, asegurando que hace una bonita pareja con Thompson, aunque hasta el momento ninguno ha confirmado si mantienen o no una relación.