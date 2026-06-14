A una semana de House of the Dragon 3: esto es lo que debes recordar de la T2

El viaje de Daemon Targaryen (Matt Smith) a Harrenhal fue, para muchos espectadores, el arco más desconcertante de la temporada. Sin la espectacularidad de los dragones ni las intrigas de la corte, la serie apostó por meter a su personaje más impredecible dentro de un laberinto de visiones y fantasmas del pasado. Allí, Daemon se enfrentó a figuras de su historia, como Rhaenyra, Laena y el rey Viserys, en lo que la producción planteó como un proceso de confrontación con su propia ambición.