A una semana de House of the Dragon 3: esto es lo que debes recordar de la T2

La segunda temporada de House of the Dragon dejó a sus espectadores con una guerra sin resolución, una traición guardada bajo la manga y un rey huido que nadie sabe muy bien dónde está. El 21 de junio, a las 8:00 de la noche (hora de Honduras y Centroamérica), HBO Max enciende la mecha de lo que el propio showrunner Ryan Condal ha descrito como "guerra total". Hay, entonces, siete días para ponerse al día.
La segunda temporada arrancó con uno de los errores más costosos de toda la saga. Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) ordenó asesinar a Aemond en represalia por la muerte de su hijo Lucerys al final de la primera temporada. Los enviados se confundieron de objetivo y en su lugar mataron al pequeño Jaehaerys, hijo de Aegon II y de Helaena Targaryen. El acto desató una espiral de consecuencias emocionales y militares que marcó el tono de toda la temporada.
Ese punto de partida fijó dos cosas de forma simultánea. Por un lado, confirmó que ninguno de los dos bandos en conflicto tenía el monopolio de la razón ni de la crueldad. Por otro, empujó a Helaena Targaryen (Phia Saban) hacia una espiral de dolor que atravesó la temporada entera y cuyo desenlace, anticipado para esta tercera entrega, ya provocó una disputa pública entre los guionistas y George R.R. Martin, el autor del libro en que se basa la serie.
El viaje de Daemon Targaryen (Matt Smith) a Harrenhal fue, para muchos espectadores, el arco más desconcertante de la temporada. Sin la espectacularidad de los dragones ni las intrigas de la corte, la serie apostó por meter a su personaje más impredecible dentro de un laberinto de visiones y fantasmas del pasado. Allí, Daemon se enfrentó a figuras de su historia, como Rhaenyra, Laena y el rey Viserys, en lo que la producción planteó como un proceso de confrontación con su propia ambición.
El desenlace de ese viaje llegó en el episodio final, cuando Daemon tocó un árbol weirwood y contempló una visión que conectó el presente de Poniente con el pasado de la profecía del Príncipe Prometido, con guiños directos al universo de Game of Thrones. Esa visión fue el catalizador que lo llevó a arrodillarse ante Rhaenyra en Harrenhal y ofrecerle su lealtad y su ejército.
Uno de los movimientos estratégicos más relevantes de la temporada fue la incorporación de los llamados dragonseeds, jinetes de sangre Valyria capaces de montar dragones sin dueño. Con tres nuevas incorporaciones —Ulf el Blanco, Hugh Hammer y Addam de Hull— el Consejo Negro amplió de forma considerable su ventaja en bestias aladas. Al cierre de la temporada, el bando de Rhaenyra controlaba una cantidad de dragones que superaba con claridad la del bando rival.
Esa ventaja explica, en buena medida, la urgencia con la que el Consejo Verde reaccionó. Aemond (Ewan Mitchell), cada vez más autónomo y más peligroso, arrasó la ciudad de Sharp Point como respuesta. El acto dejó centenares de civiles muertos y retrató a un hombre que ya no reconoce límites entre la guerra y la devastación indiscriminada.
El capítulo final de la segunda temporada, titulado "La reina que nunca fue", prescindió de la batalla que el público esperaba y apostó por algo más incómodo: las negociaciones imposibles entre enemigos que una vez fueron amigas. Rhaenyra llegó a Desembarco del Rey y se encontró con Alicent Hightower (Olivia Cooke) en un encuentro cargado de historia compartida y de un resentimiento que ninguna de las dos ha sabido enterrar.
El intercambio entre las dos mujeres derivó en un pacto tan frágil como perturbador. Alicent acordó facilitar la toma de Desembarco del Rey por parte de Rhaenyra, a cambio de poder marcharse con su hija Helaena y salvar su propia vida. La condición de Rhaenyra fue implacable, exigiendo "un hijo por un hijo", es decir, la cabeza de Aegon II como precio de esa paz. Alicent aceptó.
Pero el acuerdo se rompió antes de materializarse. Lord Larys Strong convenció a Aegon de huir de la ciudad, dejando a Rhaenyra sin el trofeo que necesitaba para legitimar su trono frente a todos. La temporada cerró con ejércitos marchando, alianzas consolidadas y una reina que tiene casi todo el poder del mundo excepto lo único que realmente necesita.
El primer episodio de la tercera temporada arrancará directamente con la Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos navales más devastadores de toda la historia de Poniente según el libro "Fuego y sangre" de George R.R. Martin. Condal ha descrito el resultado como "posiblemente el episodio más loco de televisión jamás hecho".
La nueva entrega introduce una narrativa más sombría que pone a prueba a los personajes desde el primer episodio, con locaciones oscuras, climas opresivos y una constante sensación de peligro.
Para quienes terminaron la segunda temporada con la sensación de que la guerra aún no había comenzado de verdad, la respuesta llega dentro de siete días.