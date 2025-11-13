Hospitalizan de emergencia a "La Güereja": ¿Qué le pasó a María Elena Saldaña?

La actriz veracruzana María Elena Saldaña, conocida como "La Güereja", fue hospitalizada este miércoles tras resbalarse con una alfombra durante las grabaciones de la serie "Más vale sola".
El incidente ocurrió en el mismo set donde hace semanas sufrió otra caída que generó controversia en redes sociales.
Según información difundida por el programa matutino 'Hoy', la comediante de 62 años fue trasladada de inmediato a un centro médico debido al fuerte dolor de cabeza que presentó tras el golpe, síntoma que alertó al equipo de producción.
Hasta el momento, el estado de salud de María Elena Saldaña permanece bajo reserva médica. El equipo hospitalario realiza estudios de diagnóstico para:
Ni familiares ni representantes de la actriz han emitido comunicados oficiales, lo que ha incrementado la preocupación entre sus seguidores.
La última actividad de Saldaña en redes sociales data de hace 23 horas, cuando compartió una historia en Instagram.
Este no es el primer accidente que sufre la comediante en las grabaciones de la serie. El 17 de octubre de 2025, María Elena Saldaña compartió un video donde se observa cómo su compañera Cecilia Galliano la empujó accidentalmente con la cadera durante una escena, provocando que cayera al suelo.
Dos días después del primer incidente, ambas actrices aparecieron juntas para aclarar lo sucedido "Era una cosa que ya habíamos ensayado y me paré mal. Fue mi culpa", dijo en su momento.