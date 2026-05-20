Horóscopo de hoy: así estarán los signos del zodiaco

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los nativos de Aries pueden sufrir un bajón emocional relacionado con esta época del año, en la que los problemas les parecerán insalvables, pero en breve recibirán señales muy positivas que les impulsarán a salir del bache.
TAURO (21 abril - 20 mayo). El día te lo debes tomar relajado. Hay una noticia importante que puede hacerte cambiar la vida, pero la tienes que recibir tranquilo para que tu espíritu la asimile. No es hora de hacer reproches.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En el trabajo tendrás que procurar ser muy positivo y muy claro a la hora de hacer resúmenes o previsiones de futuro, porque donde tú ves algunas pegas otros pueden creer que te niegas a cierta evolución.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tienes que plantearte un cambio de vida radical, acumular energías y combinar ejercicio físico y descanso por igual. Solo así lograrás sentirte mucho mejor, por dentro y por fuera. No llegan los cambios profesionales que esperas.
LEO (23 julio - 22 agosto). Vivirás hoy una jornada muy completa, porque tendrás la oportunidad de mostrar tus mejores virtudes en el momento más necesario; te ganarás la simpatía de personas que pueden ser decisivas en tu futuro más inmediato.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Sientes la necesidad de fijar una serie de valores en los que asentar tu vida; en ese empeño puede que te acompañe alguien, pero si estás soltero, lo más probable es que prefieras la soledad.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tus planteamientos son muy dignos y auténticos, y dentro del ámbito profesional, sabrán apreciarlo con buen criterio. Tu carrera por fin se estabiliza en el punto que tú quieres, se han cumplido con creces tus expectativas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Eres especialista en lanzar ideas sorprendentes y atrevidas en los momentos más aburridos, y hoy tendrás la responsabilidad de organizar algo para un grupo de personas, pero sobre todo para que tu ánimo no decaiga.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Llegan oportunidades de nuevas amistades relacionadas con el trabajo o los estudios. No te importará implicarte emocionalmente, dependiendo del estado de ánimo en que te encuentres, aunque deberás hacerlo gradualmente, hasta pisar terreno seguro.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Un asunto legal que ya habías olvidado volverá a hacerte pensar en momentos difíciles del pasado. No le dediques demasiado tiempo, y afronta todo lo que pertenece a tu vida, incluida la parte más negativa; todo ello, forma todo el conjunto de tu persona.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tus ideas serán muy valoradas en el trabajo, quizá puedas aprovechar la coyuntura para solicitar un aumento de sueldo, más que merecido por tu parte. Si tienes pareja, encontrarás motivos suficientes para agasajarla. Si no es así, será un buen día para relacionarte.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La economía mejorará a medida que pasan los días y llegarás a estas fechas con un presupuesto más que positivo. Ganarás algo de dinero extra con algún trabajo eventual que no te suponga un gran esfuerzo, pero no te convendrán los juegos de azar.