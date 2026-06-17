Horóscopo de hoy: cambios laborales, reencuentros y equilibrio emocional

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Estás pensando en cambiar de trabajo desde hace tiempo y no te atreves a dar el paso. Debes calibrar la situación, sobre todo las cuestiones económicas y si de verdad no es tan grave, seguir adelante con tus proyectos de cambio.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Gratas sorpresas te esperan en estos momentos, aunque cambien tu organización doméstica por unos días. Probablemente llegue de visita algún familiar o amigo al que hace tiempo que no veías, y alegrará tu vida como hacía tiempo que no sucedía.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las complicaciones de salud pueden venir por el sistema respiratorio. Será el momento de dejar algún mal hábito, si lo tienes, o al menos intentarlo. En todo caso, es recomendable una precaución extrema con los cambios de temperatura.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las relaciones personales no serán hoy satisfactorias, porque tendrás demasiada confusión en tu mente respecto a las experiencias del fin de semana que pueden haberte creado falsas expectativas con algunas personas que te interesan.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tu asepsia con los compañeros de trabajo en el trato personal puede hacerte parecer incluso desinteresado ante los problemas que tiene tu empresa. Intenta meterte un poco más en tu trabajo a través del trato personal.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás que restar importancia a todo lo que te digan sobre tus defectos. El humor lo suaviza todo y hoy tú cuentas con una gran dosis del mismo, por lo que sabrás hacer unas risas sobre ti mismo y desarmar a quienes vayan con malas intenciones
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tal vez te complicas la vida demasiado en las cuestiones afectivas, en tu afán por tener todo controlado, y eso te está creando algunas interferencias en otras facetas de tu vida; deja que todo transcurra fluidamente y te irá mejor en todos los campos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Pueden surgir viajes de trabajo para un futuro inmediato que te brindarán la posibilidad de disfrutar de algún tiempo de ocio muy interesante. Si pudieras contar entonces con tu pareja, sería maravilloso, pero no se puede tener todo...
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La familia es lo más importante para ti, del mismo modo que tú eres lo más importante para ellos. Busca ese momento que dedicarles tiempo a ellos exclusivamente, pues en los últimos días has dedicado tus energías a mucha gente fuera de tu hogar.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Se presenta con tu pareja alguna lucha de poder por determinado territorio doméstico o de relación con terceras personas. Es la hora sentarse a negociar y dejar bien claros los límites para que estas pequeñas cosas no emponzoñen la relación.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te vendría muy bien pararte y reflexionar, tomarte muy en serio las opciones de futuro que se presentan en estos tiempos, porque de tu elección dependerá en gran parte tu felicidad a medio plazo. Consulta si tienes familia.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Excelente momento para el amor y la tranquilidad, algo que necesitabas. El trabajo te exige sin pausa, pero has encontrado un nivel de equilibrio que te hace mantener la calma incluso en situaciones de puro nervio. Los demás admiran esta forma de actuar.