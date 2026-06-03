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Cambios, decisiones y nuevas oportunidades marcarán la jornada de los signos

Hoy algunos signos encontrarán soluciones a problemas pendientes o nuevas oportunidades profesionales, otros deberán gestionar emociones, fortalecer relaciones personales y tomar decisiones importantes

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 00:00
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás hoy la oportunidad y sobre todo el tiempo necesario para solucionar ese problema relacionado con algún papeleo que te trae de cabeza desde hace semanas. Algún amigo o conocido te echará una mano.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Las cosas ya no serán como antes en algunos aspectos de tu vida, bien por los cambios propios, bien porque algunas personas se han ido, Tienes que mirar hacia adelante y buscar nuevos alicientes.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Debes asumir que la rutina en el trabajo te está matando, pero te queda el consuelo de saber que las aventuras profesionales del pasado, tampoco te llenaban. La economía familiar no pasa por sus mejores momentos; haz algo.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Jornada especialmente favorable para todo lo que tenga que ver con el contacto con la naturaleza. Facilidad para un viaje o para preparar las vacaciones. Prueba a practicar algún juego al aire libre con la familia o amigos, lo pasarás en grande.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Necesitarás revisar toda la red de costumbres, creencias y sobreentendidos en torno a la salud, y no será raro que te acerques a técnicas alternativas para ponerte en forma, sobre todo si tienes contacto con culturas diferentes a la tuya.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si tienes una pareja más o menos estable, se acercan complicaciones, ya que volverás a tener contacto y tal vez ilusión por la reaparición de una persona a la que creías habías perdido. Averigua bien sus intenciones antes de lanzarte a la piscina.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No digas sólo lo que los otros quieren escuchar, porque te puedes ver inmerso en una dinámica que no te favorece en nada. Aunque tengas fama de buena gente, es necesario de vez en cuando dar un puñetazo encima de la mesa.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Es el momento de aspirar a nuevas etapas profesionales, aunque con buenas expectativas en lo económico, pero sobre todo en tu autoestima. Conocerás a alguien que te sirva de inspiración en el proceso, aunque deberás tomar tus propias decisiones.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los nervios pueden estar hoy a flor de piel en el trabajo o en tu lugar habitual fuera de tu hogar, posiblemente un cúmulo de circunstancias hagan que te alteres por algo banal. Sobre todo, procura no pagar el pato con la familia.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las decisiones relacionadas con el dinero o los negocios deben ser serias, nunca tomadas a la ligera de unas copas de más en un día de relajo. De forma que, si te proponen hoy alguna cosa así, piénsalo bien o déjalo para mañana.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Olvídate de rencillas familiares. Es buen tiempo para llegar a limar asperezas tanto en el plano sentimental como en el familiar. En el campo laboral cuida tus relaciones con tus compañeros o comenzarás a temer por tu salud.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu tendencia a la melancolía comenzará a acrecentarse en estos días, y pensarás, quizá en exceso, sobre tu vida y el rumbo que va tomando. Tienes un montón de inquietudes que no sabes o no puedes canalizar del modo más productivo. Déjate aconsejar.

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