  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

De Honduras a Las Vegas y al mundo: "Los hijos de Morazán" asisten a los Latin Grammy 2025

Carlos Zúniga, Fancony y José Altamirano llegaron a Las Vegas, Nevada, como invitados especiales a la gala de los Latin Grammy. "Gracias a ustedes estamos aquí", han dicho

  • 13 de noviembre de 2025 a las 21:15
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
1 de 10

Los creadores del pódcast "Los hijos de Morazán" están presentes en la edición 2025 de los Latin Grammy, representando a Honduras en el evento mundial que tiene lugar esta noche en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
2 de 10

Fancony, Carlos Zúniga y JD (José Altamirano) viajaron para asistir exclusivamente al evento, semanas después de haber recibido la invitación formal por parte de la Academia Latina de la Grabación.

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
3 de 10

Los influencers hondureños han compartido con sus seguidores esta nueva aventura por medio de sus redes sociales.

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
4 de 10

Horas antes de comenzar a prepararse para la gala, Fancony envió un mensaje muy especial a sus fans: "Jomitos, hoy es el día en que vamos a presenciar los Grammy Latinos en vivo. Gracias a Dios por la oportunidad, gracias a las personas que hicieron esto posible".

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
5 de 10

Y añadió: "Gracias a los soquetes, porque gracias a ustedes nos hicieron esta invitación a 'Los hijos de Morazán', porque tenemos una comunidad hermosa. Vamos a disfrutar y a pasarla bien", publicó el creador digital poco antes de comenzar a postear imágenes junto a sus compañeros.

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
6 de 10

La comunidad hondureña ha celebrado con ellos esta hazaña, debido a que se trata de la primera vez que sus podcasteros favoritos viven una experiencia como esta.

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
7 de 10

Vía posteos e historias de Instagram, JD, Carlos y Fancony se dejan ver como parte del público exclusivo de los Latin Grammy 2025.

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
8 de 10

Incluso momentos después de la presentación en vivo de Rauw Alejandro, los influencers compartieron la alegría de estar allí presentes. "Gracias a la comunidad Morazánica por el apoyo, gracias a ustedes estamos acá", expresó un emocionado JD.

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
9 de 10

Videos y clips en redes sociales promueven que, además, los hondureños harán una breve gira de shows en vivo en Estados Unidos, aprovechando su estadía por allá.

 Foto: Instagram.
De Honduras a Las Vegas y al mundo: Los hijos de Morazán asisten a los Latin Grammy 2025
10 de 10

Ahora, los seguidores de "LHDM" están a la espera del próximo video en YouTube que publiquen los hondureños, en el que seguro contarán con mayor detalle lo que representó este viaje y este evento para su carrera.

 Foto: Instagram.
Cargar más fotos