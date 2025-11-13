De Honduras a Las Vegas y al mundo: "Los hijos de Morazán" asisten a los Latin Grammy 2025

Los creadores del pódcast "Los hijos de Morazán" están presentes en la edición 2025 de los Latin Grammy, representando a Honduras en el evento mundial que tiene lugar esta noche en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Fancony, Carlos Zúniga y JD (José Altamirano) viajaron para asistir exclusivamente al evento, semanas después de haber recibido la invitación formal por parte de la Academia Latina de la Grabación.
Los influencers hondureños han compartido con sus seguidores esta nueva aventura por medio de sus redes sociales.
Horas antes de comenzar a prepararse para la gala, Fancony envió un mensaje muy especial a sus fans: "Jomitos, hoy es el día en que vamos a presenciar los Grammy Latinos en vivo. Gracias a Dios por la oportunidad, gracias a las personas que hicieron esto posible".
Y añadió: "Gracias a los soquetes, porque gracias a ustedes nos hicieron esta invitación a 'Los hijos de Morazán', porque tenemos una comunidad hermosa. Vamos a disfrutar y a pasarla bien", publicó el creador digital poco antes de comenzar a postear imágenes junto a sus compañeros.
La comunidad hondureña ha celebrado con ellos esta hazaña, debido a que se trata de la primera vez que sus podcasteros favoritos viven una experiencia como esta.
Vía posteos e historias de Instagram, JD, Carlos y Fancony se dejan ver como parte del público exclusivo de los Latin Grammy 2025.
Incluso momentos después de la presentación en vivo de Rauw Alejandro, los influencers compartieron la alegría de estar allí presentes. "Gracias a la comunidad Morazánica por el apoyo, gracias a ustedes estamos acá", expresó un emocionado JD.
Videos y clips en redes sociales promueven que, además, los hondureños harán una breve gira de shows en vivo en Estados Unidos, aprovechando su estadía por allá.
Ahora, los seguidores de "LHDM" están a la espera del próximo video en YouTube que publiquen los hondureños, en el que seguro contarán con mayor detalle lo que representó este viaje y este evento para su carrera.