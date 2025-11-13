Honduras en el Santiago Bernabéu: banda catracha actuará con Daddy Yankee en la NFL

Este domingo será un día para el orgullo catracho. La Banda de Marcha Honduras 504 protagonizará un momento histórico al presentarse en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL en el legendario estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.
La banda hondureña no estará sola en este gran momento. Compartirá el escenario con dos gigantes de la música urbana: el puertorriqueño Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap (BZRP). El encuentro deportivo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders servirá como marco para este espectáculo que promete ser inolvidable.
"Es un honor representar a Honduras en un escenario de esta magnitud, junto a artistas de talla mundial. Queremos que el mundo conozca nuestra música y nuestra pasión por la banda", afirmó uno de los líderes de Honduras 504.
La historia de Honduras 504 tiene raíces profundas en la tradición musical del país. La banda se formó inspirada en referentes de alto nivel, especialmente el JTR de San Pedro Sula, donde uno de sus directores principales forjó su formación musical. Esa disciplina y técnica que caracteriza a las mejores bandas hondureñas es precisamente lo que ahora los lleva a brillar en un escenario internacional.
Lo que hace aún más especial esta presentación es su carácter regional. Honduras 504 no solo representará a su país, sino que contará con el apoyo de músicos de toda Centroamérica, incluyendo talento salvadoreño.
El momento cumbre llegará durante la canción final, cuando la banda tendrá el honor de acompañar en vivo a Daddy Yankee y Bizarrap. Será la primera vez que una banda de marcha centroamericana participe en un evento de esta magnitud mediática.
Para Honduras y Centroamérica, ver a Honduras 504 en el Santiago Bernabéu será motivo de celebración.
El show de medio tiempo rendirá homenaje a algunas de las sesiones más destacadas de Bizarrap, con el estreno mundial de "Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66", la colaboración más reciente entre ambos artistas.