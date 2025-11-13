Honduras en el Santiago Bernabéu: banda catracha actuará con Daddy Yankee en la NFL

La historia de Honduras 504 tiene raíces profundas en la tradición musical del país. La banda se formó inspirada en referentes de alto nivel, especialmente el JTR de San Pedro Sula, donde uno de sus directores principales forjó su formación musical. Esa disciplina y técnica que caracteriza a las mejores bandas hondureñas es precisamente lo que ahora los lleva a brillar en un escenario internacional.