Quién es el hombre que conquistó a Dakota Johnson tras su separación de Chris Martin

La actriz Dakota Johnson, de 36 años, ha confirmado públicamente su relación con el cantante estadounidense Role Model, de 28 años, durante una cena en Los Ángeles captada por fotógrafos el pasado jueves.
Las imágenes muestran a la pareja compartiendo una velada en compañía de un amigo, en lo que representa la primera aparición conjunta que evidencia el romance entre ambos.
Johnson y Role Model —nombre artístico de Tucker Pillsbury— fueron fotografiados tomados de la mano mientras abandonaban un restaurante de la ciudad californiana.
La protagonista de "Cincuenta sombras de Grey" optó por un conjunto completamente negro: camiseta sin mangas con detalles de encaje, pantalones y gabardina, complementados con un bolso estampado. El músico, por su parte, vistió un suéter gris oscuro de punto gofre, jeans negros y bufanda.
Los primeros indicios de esta relación surgieron en diciembre de 2025, cuando diversos medios publicaron fotografías de ambos durante una cena íntima a la luz de las velas. Según declaraciones recogidas entonces por TMZ, una fuente cercana afirmó que la pareja "se había vuelto muy cercana".
Una semana antes de esta última aparición, el 14 de enero, fueron vistos nuevamente en el restaurante Marvin de Beverly Hills, un establecimiento frecuentado por celebridades.
Este nuevo capítulo sentimental de Johnson llega seis meses después de la ruptura definitiva de su compromiso con Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay.
La actriz y el músico, de 48 años, mantuvieron una relación durante aproximadamente ocho años antes de su separación en junio de 2025.
Aunque ninguno de los implicados se ha pronunciado oficialmente sobre los motivos de la ruptura, fuentes consultadas por el medio US Sun atribuyeron el fin de la relación a la diferencia de edad de doce años entre ambos y a discrepancias respecto a la posibilidad de tener hijos.
"Dakota estuvo desesperada por que ella y Chris hicieran ejercicio durante años, y cada vez que se separaban estaba devastada y lloraba", declaró una fuente al citado medio. "Se esforzaron mucho por resolver sus problemas, pero la diferencia de edad era un problema frecuente. Ella también había expresado que podría querer tener hijos en el futuro, mientras que Chris ya casi ha terminado con esa etapa de su vida".