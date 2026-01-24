Quién es el hombre que conquistó a Dakota Johnson tras su separación de Chris Martin

"Dakota estuvo desesperada por que ella y Chris hicieran ejercicio durante años, y cada vez que se separaban estaba devastada y lloraba", declaró una fuente al citado medio. "Se esforzaron mucho por resolver sus problemas, pero la diferencia de edad era un problema frecuente. Ella también había expresado que podría querer tener hijos en el futuro, mientras que Chris ya casi ha terminado con esa etapa de su vida".