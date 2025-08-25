El historial amoroso de Nicki Nicole

La cantante argentina Nicki Nicole no solo ha conquistado a los fanáticos por su música, sino también por las relaciones sentimentales que ha mantenido públicamente, en las que incluye propuestas de matrimonio e infidelidades.
Actualmente, según se ha dado a conocer en medios internacionales, la artista sostiene una relación con el futbolista Lamine Yamal.
El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal habría sido confirmado luego de que el futbolista, de 18 años, compartiera una fotografía junto a la cantante durante la celebración de su cumpleaños número 25.
Nicki mantuvo una relación con el también cantante mexicano Peso Pluma, que se dio luego de la colaboración de ambos en el remix “Por las noches” en 2023.
Sin embargo, un año después la pareja se habría separado por supuesta infidelidad por parte de Peso Pluma.
Lo que confirmaría su ruptura sería una publicación que hizo la argentina: “Cuando no te cuidan y no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, aseguró.
En 2019 la artista mantuvo una relación con el rapero argentino Khea, el vínculo no perduró porque ambos se mantenían ocupados en sus carreras artísticas.
En 2020 conoció al artista Trueno en la colaboración de la canción “Mamichula”, después se comenzó a especular un vínculo entre ambos.
Un año después la argentina compartió en una entrevista con medios internacionales que se había comprometido con el rapero.
La relación no escaló hasta el altar. Según se dio a conocer la artista había decidido alejarse de su entonces pareja por actitudes que no le gustaban.